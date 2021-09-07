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澳洲央行按計畫縮減QE但維持更久 澳幣先升後貶

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行案計畫縮減每周購債規模。（路透）
澳洲央行案計畫縮減每周購債規模。（路透）

澳洲央行7日堅守審慎縮減購債措施的路線，有信心經濟能在新一波疫情消退後持續復甦。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）與決策官員宣布，將每周購債規模從澳幣50億元縮減至澳幣40億元，直到至少明年2月中。央行原定在11月中檢討購債計畫。央行同時將主要利率維持在0.1%的歷史低點不變。

洛威在聲明中表示，最新的決定「反映經濟復甦的延後，以及與Delta病毒爆發相關的不確定性升高」。「理事會將繼續依據經濟和衛生情況評估債券收購計畫。」

澳洲央行決策出爐後，澳元起初升值，兌美元一度勁升0.4%，但在澳洲央行表明購債計畫維持的時間可能比先前預期更久之後，澳幣抹去稍早的升幅，澳幣兌美元貶值0.24%，報1澳兌0.7421美元。

在16位分析師中，10人預期澳洲央行會延後將每周購債規模從澳幣50億元縮減的計畫。

凱投宏觀澳洲和紐西蘭高級經濟學家席耶連（Marcel Thieliant）在報告中表示，澳洲央行現在承諾，購債計畫「至少延長至2022年2月」，而不是之前承諾的維持到今年11月中旬。

在澳洲央行做出最新決議之際，正值情勢證明Delta變種病毒比預期更難控制，迫使雪梨和墨爾本延長封鎖措施。澳洲經濟本季預料大幅萎縮，經濟學家也調降第4季成長預估。

西太平洋銀行認為，澳洲今年的經濟成長已被Delta變種病毒抹除殆盡。

澳洲央行藉由維持縮減購債計畫，展現出對經濟有充足支持、能夠復甦的看法。匯價走貶、債券殖利率低檔加上各州與聯邦政府的支持措施增加，有助緩衝病毒帶來的衝擊。

澳洲 變種病毒

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