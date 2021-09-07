快訊

吳德榮示警注意熱低壓！ 最快今晚成颱 不排除直接侵台

薩爾瓦多今起承認比特幣為法定貨幣 首批買進200枚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。路透
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。路透

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特貼文表示，該國在7日正式讓比特幣成為法定貨幣之前，已經買進200個比特幣，而且計劃買進更多。

比特幣價格7日已漲至52,000美元左右，過去24小時漲幅為1.6%。

若以當前市價來看，200個比特幣的價值相當於1,040萬美元。

隨著比特幣和美元在薩爾瓦多同時流通，加密貨幣狂熱人士和批評人士都將密切觀察是否會有許多民眾願意利用比特幣進行交易，同時觀察這是否能為這個充滿動盪、貧困的國家帶來好處。

薩爾瓦多政府推動比特幣做為法定貨幣的方式，是推出比特幣錢包「 Chivo」，任何擁有薩爾瓦多身分證號碼的公民，經註冊後就能獲得價值30美元的比特幣。

當地企業將必須能接受以比特幣交易商品與服務，而政府也接受比特幣納稅。讓比特幣成為法定貨幣的計畫是由40歲總統布格磊提出，他表示，這會把更多民眾納入金融體系，並且讓匯款的成本更低。

不過，批評人士說，當比特幣價格下跌時，這項倉促實施的計畫可能會讓較貧困的薩爾瓦多民眾付出代價，使銀行和保險公司成本提高，為洗錢者提供避風港，並且對經濟穩定帶來風險。

信評機構穆迪（Moody’s）已調降薩爾瓦多債信評等，部分原因是這項法律。國際貨幣基金組織（IMF）表示，採用加密貨幣做為法定貨幣，可能會破壞物價穩定並使金融體系面臨風險。

比特幣 薩爾瓦多

延伸閱讀

正妹網交騙百人投資比特幣 水房洗錢捲走1億5千萬

彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

長線投資者囤幣態度積極

黃昏之戀詐欺 6旬婦買比特幣匯款被及時攔阻

相關新聞

幾內亞政變 國際鋁價飆漲

西非小國幾內亞5日爆發政變，特種部隊宣布奪得政權並暫停實施憲法，震撼全球金屬市場，國際鋁價6日應聲大漲，刷新十年高點，因...

歐洲車廠 示警晶片荒

德國慕尼黑汽車展6日開展，但與會的歐洲車廠都對晶片荒前景發出警告。福斯與戴姆勒兩大德國車廠擔心車用晶片短缺可能要到202...

特斯拉扮推手 第三代半導體材料崛起

過去幾十年來，大量且易加工的矽，一直是半導體產業首選原料，但電動車崛起，正削弱矽在追求能源效率方面的主導地位，激發更多第...

蘋果 挖角賓士工程師

科技網站MacRumors披露，蘋果已從賓士挖角兩位工程師，以壯大自家汽車Apple Car計畫的研發團隊陣容。

9月全球金融市場 變數多

隨著時序進入9月，金融市場將迎接一連串貨幣和政治事件，包括十大工業國（G10）央行都將舉行決策會議，討論是否縮減刺激措施...

航運商會 喊徵船舶碳排費

好幾個大型船運協會上周末已向全球監管機構國際海事組織（IMO）提議，要求對船舶的碳排放徵收費用，以協助船運業加速實現零碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。