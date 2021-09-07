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高盛調降美國經濟成長預測 不看好未來消費前景

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

高盛經濟學家調降美國今年經濟成長的預測，認為美國消費者面臨的前景將比原先所料更為「艱難」。

經濟學家沃克（Ronnie Walker）周一發給客戶的一份報告中寫道，2021年經濟整體擴張幅度料為5.7％，8月底原估為6％。

沃克預計，經濟成長將在2022年加速。高盛將2022年預測值從4.5％上調至4.6％。

在解釋下調2021年經濟預測的理由時，沃克論道，隨著Delta變種病毒出現，財政支持的減弱以及消費需求從商品轉向服務，美國的消費支出料將減少。他表示，供應鏈中斷也影響備貨。

沃克指出：「未來消費成長面臨的障礙似乎大了很多，Delta變種病毒已經對第3季成長構成壓力，在中期內，財政刺激措施的減弱和服務業復甦放緩都是不利因素，」

高盛還將2021年底的失業率預測從原先的4.1％上調至4.2％。

變種病毒 和服

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