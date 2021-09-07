鋁價一度漲到逾十年最高 原油加大跌幅 金價回落

幾內亞政變加劇了對原物料供應的疑慮，鋁價續漲，一度攀升至逾十年來最高價位。原油期貨加大跌幅，市場預期沙烏地阿拉伯降價將導致競爭更激烈。受美元反彈影響，黃金從近七周高點回落。以下是整理自彭博的商品行情：

●鋁價一度升至逾十年最高價位

鋁價延續漲勢，中國鋁業股價一度上漲10％。

幾內亞是鋁土礦（鋁生產所需原料）的主要供應國，占中國進口量的一半以上。

幾內亞軍方的一支部隊周日奪取政權，憲法被廢，特種部隊負責人Mamady Doumbouya上校敦促軍隊支持他。

雖然動盪增加了鋁供應中斷的可能性，但到目前為止，沒有跡象表明出貨量或礦山受到影響。

在軍事政變前，隨著消費需求和經濟活動的反彈，今年迄今鋁價已經上漲約38%。與此同時，由於季節性電力緊張，加之中國政府還在控制碳排放量，中國的鋁冶煉廠難以保持產量。

儘管Doumbouya表示，海上邊界仍然對礦產品出口開放 ，且對採礦活動的宵禁已經解除，但鋁價周一仍然維持漲勢。Doumbouya在演講中表示，軍政府敦促礦業公司繼續經營。在幾內亞有鋁土礦項目的中國鋁業則表示，所有業務都正常，中國工廠的鋁土礦庫存充足。

俄鋁聯合創始人Oleg Deripaska警告說，市場可能因為局勢受到真正動搖。周一交易員仍然在等待有關潛在供應被削減的線索。

倫敦金屬交易所鋁價一度上漲2％，至每噸2,782美元，為2011年5月以來的最高價位，最終收於2,773美元。LME其他工業金屬漲跌互見，銅和鋅上漲，鎳，鉛和錫下跌。

●原油期貨擴大跌幅

紐約原油期貨下跌0.6％，至每桶69美元以下。在OPEC+維持增產決議不變僅幾天後，沙烏地就調降下個月對亞洲的石油售價。沙烏地此舉令交易員措手不及，他們認為沙烏地旨在加劇競爭並保住市場占有率。

Saxo Bank A/S大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「沙烏地對亞洲的降價幅度超過預期，投資者猜測他們是否在爭取市場占有率，或者是否因為預見到了需求疲軟，為了保持競爭力所以實施降價」。

紐約市場周一中午12:59，西德州中級原油（WTI）期貨下跌40美分，至每桶68.89美元。由於適逢美國勞工節，市場交投有限。 11月交割的布倫特原油期貨結算價跌39美分，至72.22美元。

●黃金從近七周高點回落

美國8月非農就業人數成長23.5萬，為七個月來最低增量，遠低於經濟學家的預期，衝淡了市場對聯準會（Fed）將很快縮減購債規模的疑慮。

疲軟的就業報告可能促使Fed決策者延後9月會議上縮減購債的打算，此外也反映經濟重啟並不順利且物價壓力升高。

本周投資人將關注歐洲央行會議，尋找任何有關央行可能調整貨幣政策的線索。幾乎沒有人預測央行會馬上改變政策，但一些鷹派官員已經在講話中提到減碼的前景。

倫敦時間周一下午5:47，現貨黃金下跌0.3％至每英兩1,823.07美元。現貨白銀，鉑金和鈀金也小幅走低。