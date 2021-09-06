快訊

疫情拉警報 新北幼兒園爆群聚 8幼兒1家長確診

手機能查疫調次數 莊人祥：有記錄不等於與確診者足跡重疊

華爾街日報：波音787暫停交機 恐延到10月底

中央社 / 紐約5日綜合外電報導

華爾街日報」報導，美國波音公司因與飛安主管單位就檢查方式產生歧見，旗下787夢幻客機自5月以來暫停交機，在未獲批准下，交貨時間可能會延宕到10月底。

美國波音公司（Boeing）發現製造缺陷後，787夢幻客機（Dreamliner）在過去一年的大部分時間都暫停交機，包括去年11月至今年3月這段期間。

波音7月又宣布，發現部分機頭附近有問題，正致力解決。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導說，波音8月曾與美國聯邦航空總署（FAA）官員開會，但雙方未能就品質保證的檢驗方法達成共識。

波音為加快交貨速度，希望FAA能從原本的全面檢查改為針對有問題的部分做檢查，但遭FAA拒絕，因此交貨時間很可能會延宕到10月底。

根據FAA致法新社的聲明：「FAA持續與波音公司交涉，公司方面已就某些未交付的787飛機提出檢驗方法，並且致力證明提案的可靠性。」

聲明說：「在我方安全專家滿意之後，FAA才會核准。」

波音發言人表示，波音致力向主管機關提供完全透明的資訊，並透過嚴格流程與FAA合作以恢復787交機。

波音不僅雙走道的787夢幻客機近來發生問題，先前最暢銷機型也碰上一連串問題，尤其是737 MAX型2018年與2019年接連發生兩起致命空難，造成346人罹難，這系列飛機因此停飛20個月。

波音 華爾街 飛安

延伸閱讀

仍有千人滯留阿富汗北部機場 苦等神學士放行

蘋果iPhone 13 傳24日開賣

失蹤女富豪前夫出書 爆溫家寶、習近平紅色貴族內幕

訂製飛機…中國狂粉為韓星慶生 1小時集資230萬

相關新聞

特斯拉又核裂變：邁向服務共享的汽車大戰國

自從福特在1908開發出T型車橫掃汽車市場以來，我們再度面對百年難得一見的歷史浪濤，率先向福斯(Volkswagen)、豐田(Toyota)、通用(General Motors, GM)等市場大金剛發起奇襲的是本來名不見經傳的特斯拉(Tesla)，該公司創辦人馬斯克(Elon Musk)成功突破現有的商業思維與生產框架

華爾街日報：波音787暫停交機 恐延到10月底

「華爾街日報」報導，美國波音公司因與飛安主管單位就檢查方式產生歧見，旗下787夢幻客機自5月以來暫停交機，在未獲批准下，...

遠距監控侵犯隱私 恐成後疫情常態

為了管理遠距工作的員工，老闆們開始使用遠距監控軟體，形同「直播員工的日常生活」。遠距工作使多家軟體公司推出遠距監控產品，透過持續性的直播，讓團隊掌握彼此的動態，但有員工抗議，此種監控已侵犯隱私權。

沙國10月大降亞洲客戶油價 幅度是預期的逾兩倍

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯下月將大幅調降對亞洲的石油售價，降幅是市場預期的兩倍以上，顯示全球最大原油出口國希望吸引亞洲買...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周五微跌作收，那斯達克綜合指數小漲再創新高，反映市場押注美國就業數據遠不如預期，將使得聯準會縮減購債...

賓士母公司執行長：晶片短缺問題 可能2023年才會獲解

生產賓士車的德國汽車巨擘戴姆勒集團（Daimler）執行長康松林（Ola Kallenius）表示，全球半導體短缺的情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。