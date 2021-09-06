華爾街日報：波音787暫停交機 恐延到10月底

「華爾街日報」報導，美國波音公司因與飛安主管單位就檢查方式產生歧見，旗下787夢幻客機自5月以來暫停交機，在未獲批准下，交貨時間可能會延宕到10月底。

美國波音公司（Boeing）發現製造缺陷後，787夢幻客機（Dreamliner）在過去一年的大部分時間都暫停交機，包括去年11月至今年3月這段期間。

波音7月又宣布，發現部分機頭附近有問題，正致力解決。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導說，波音8月曾與美國聯邦航空總署（FAA）官員開會，但雙方未能就品質保證的檢驗方法達成共識。

波音為加快交貨速度，希望FAA能從原本的全面檢查改為針對有問題的部分做檢查，但遭FAA拒絕，因此交貨時間很可能會延宕到10月底。

根據FAA致法新社的聲明：「FAA持續與波音公司交涉，公司方面已就某些未交付的787飛機提出檢驗方法，並且致力證明提案的可靠性。」

聲明說：「在我方安全專家滿意之後，FAA才會核准。」

波音發言人表示，波音致力向主管機關提供完全透明的資訊，並透過嚴格流程與FAA合作以恢復787交機。

波音不僅雙走道的787夢幻客機近來發生問題，先前最暢銷機型也碰上一連串問題，尤其是737 MAX型2018年與2019年接連發生兩起致命空難，造成346人罹難，這系列飛機因此停飛20個月。