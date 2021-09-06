遠距監控侵犯隱私 恐成後疫情常態

為了管理遠距工作的員工，老闆們開始使用遠距監控軟體，形同「直播員工的日常生活」。遠距工作使多家軟體公司推出遠距監控產品，透過持續性的直播，讓團隊掌握彼此的動態，但有員工抗議，此種監控已侵犯隱私權。

數位軟體監控工作

新冠肺炎疫情讓許多國家開始推行遠距工作，以減少辦公室中人與人之間的密切接觸與疾病傳播風險。但許多人擔心，遠距工作會減少職場新鮮人的建立人脈的機會、團隊間缺乏溝通交流、也無法掌握工作效率等問題，Sneek 等數位監控軟體也因此問世，並受到業主的歡迎。

Sneek 官網解釋，軟體會持續直播員工的工作狀態，並顯示在「數位會議顯示面板」上，團隊中的成員都可以透過顯示面板看到其他人的動態，且只要點擊成員的相片，就能將對方拉入視訊會議。Sneek 創辦人庫里曾提到，該軟體希望能夠複製辦公室環境。但他也坦言，很多人認為這樣的監控讓人覺得隱私權遭到侵犯。

隱私遭到侵犯

衛報 指出，一位工作單位曾使用 Sneek 進行監控的員工在日前因隱私問題憤而離職，他指控，「我使用這個軟體是為了更有效的完成工作，而不是 24 小時直播我的客廳！」但衛報認為，此種監控軟體在後疫情時代將大行其道，成為遠距工作中不可缺少的一塊。

疫情提供了此類軟體的發展空間，且去年四月起，Google 關鍵字「遠距離監控」的查詢量較以往增加了 212%，而後持續飆升到 243%。此外，提供類似服務的 ActivTrak 客戶量更從 50 間暴增到去年三月的 800 間，並持續成長到現在的 9000 家，而該公司聲稱，使用其服務的人數更高達 25 萬人。

員工與業主對遠距監控軟體的態度走向兩極化，加州大學聖地亞哥分校管理學副教授里昂指出，研究發現被監控的員工通常工作效率較高，甚至對於工作過程更加滿意，所以遠距監控有其必要性，但也認為「如果監控得太過頭，員工的士氣就會受到打擊。」

【更多精采內容，詳見 】