今天開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周五微跌作收，那斯達克綜合指數小漲再創新高，反映市場押注美國就業數據遠不如預期，將使得聯準會縮減購債計畫的壓力減輕。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

●沙烏地阿拉伯下調亞洲客戶油價 幅度超過預期兩倍 國際原油價格走跌

國際油價在亞洲6日盤初時段下跌約0.5%，紐約原油期貨跌破每桶69美元價位，布蘭特油價也跌至每桶72美元左右。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在聲明中表示，將其主要品種阿拉伯輕質原油的價格下調每桶1.30美元，這高於一項對煉油商調查結果所預估的每桶60美分降幅。

●中國大陸主要鋁土礦供應國發生兵變 幾內亞特種部隊奪取政權

幾內亞的一個軍事單位奪取了政權並暫停憲法的實施，令這個中國大陸的主要鋁土礦供應國陷入混亂。

特種部隊指揮官Mamady Doumbouya上校周日在國家電視台宣布奪權，並呼籲軍隊站在政變者一遍。他說，此舉是要解決總統Alpha Conde領導下的國家財政管理不善和腐敗等問題。

●日本下任首相？執政黨黨魁選舉民調 河野太郎人氣最高

共同社的民調結果顯示，執政黨自民黨將在29日舉辦黨魁選舉，行政改革大臣河野太郎的人氣最高，支持率達31.9%。前總務大臣高市早苗也至少獲20名自民黨議員支持，可競逐黨魁大位。

日本首相菅義偉上周五（3日）宣布不參加自民黨黨魁選舉，意即不連任首相，日股日經指數同日大漲584點，漲幅達2%。彭博資訊市場編輯Garfield Reynolds分析，日股6日開盤可望延續慶祝行情。

●三星降風險 建本土晶片鏈

日經新聞報導，三星電子近來大舉投資一批中型公司，自去年夏季以來，已在九家公司合計投資2,762億韓元（2.38億美元），力圖在南韓境內布建一個由設備廠與原料供應廠組成的晶片供應鏈網絡，設法在日韓貿易衝突及美中貿易角力之際，降低海外曝險。

●本周一逢美國勞動節 股債市休市

在美國勞動節來臨之際，美股往年在假期縮短這一周向來表現較差。

巴隆周刊（Barron's）發布秋季市場展望報告指出，策略師預期，隨著聯準會（Fed）可能開始減少購債、美國聯邦政府的疫情補貼陸續收尾、加上企業可能遭到增稅，今秋的美股不再是「隨便買隨便漲」，建議投資組合應兼具價值股與成長股的平衡性，建議買入金融股、獲利前景穩定的科技股、能源等原物料產業類股。