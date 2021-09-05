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美港務主管估塞港持續到明年 春節期間將淡季不淡

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國各大港口港務主管預期，目前港口壅塞情況將持續到明年2月，因製造業與零售業進口大量產品以重建庫存，使航運業在農曆春節時，也將淡季不淡。

華爾街日報報導，長堤港（LB）主管柯德洛已向航運公司及貨主表示，明年2月的傳統春節淡季期間，港口壅塞困境不太可能紓解，「許多人員相信壅塞將一直持續到2022年夏季」。喬治亞州沙瓦納港主管林區也表示，「我們認為至少到明年年中、或全年的業務都非常強勁」。

全美最大貨運經紀商C.H.Robinson世界公司指出，卡車司機與倉庫人員不足，加上業者積極重建庫存，使貨運延遲情況益發嚴重，預料在四、五個月後的農曆春節來臨時，壅塞情況仍不太可能緩解。

全美零售聯盟編製的全球港口追蹤報告指出，8月美國共進口約237萬只20呎貨櫃（TEU），為2002年來單月新高，預估全年總進口量將達2,590萬TEU，打破去年所創的2,200萬TEU紀錄。

由於滿載電子產品、家庭用品、耶誕燈飾等產品的貨櫃輪競相入港，使港口成為全球供應鏈一大瓶頸。數十萬只貨櫃停在船上待卸、或堆積在港口貨櫃場內待轉。即使貨櫃能夠上車，也會因為鐵路及倉庫壅塞而移動緩慢。航運壅塞已使全球空貨櫃嚴重短缺，並大幅拉高海運費率。

加州洛杉磯與長堤兩大港口情況最糟。近幾周幾乎每天都有40艘以上貨櫃輪錨泊在外海。洛杉磯港主管塞洛卡表示，貨櫃處理量已連續13個月創新高；現在隨著旺季來臨，港口將更塞。本周及下周貨櫃處理量將分別年增35%與80%。

春節 洛杉磯 華爾街

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