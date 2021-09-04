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「停滯性通膨」交易升溫 流入科技股資金創半年來最高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國銀行（BofA）分析，資金過去一周大量轉進科技股。路透
美國銀行（BofA）分析，資金過去一周大量轉進科技股。路透

美國銀行（BofA）回顧過去一周資本市場情勢發現，投資人大舉投入預期會在經濟低成長、通膨往上升環境下有表現的資產，所以，科技股出現六個月來最大資金流入，相對地，美國債市有最大資金流出。

路透報導，上周所謂的「停滯性通貨膨脹」（stagflation）交易動能大增，科技股吸引25億美元資金流入，創今年3月以來最高。同期間，流出美國公債的資金則增加到13億美元，是今年2月以來最大量。

美國銀行的資料顯示，新興市場股票受到眷顧，流入資金高達44億美元。該行私人銀行部門的客戶總計持有資產3.2兆美元，布局到股票的占比刷新紀錄，增至65.2%；債券的配置則降到只占17.7%，是歷史最低。

「停滯性通膨」的特性是，經濟成長力道疲弱而通膨持續高漲。在經濟景氣循環中，是最凶險的時期，只有很少數的資產類型能有好表現。

美銀分析師Michael Hartnett說，在停滯性通膨且財政及貨幣刺激政策逐漸退場的大環境下，優質的股票還是最佳的資金去處，因為那是最好的市場，可進行較宏觀的避險操作。

路透指出，全球股市目前還在不斷挑戰新高，但是市場信心已因擔心通膨而漸趨謹慎。美國銀行提醒投資人留意歴史教訓，美股收漲天數太多後，常伴隨重挫。以今年為例，截至9月1日美股標普500指數已53次改寫收盤新高紀錄，是過去100年表現第五強。而之前的四強紀錄，後來都接著出現重挫行情。

通膨 美股

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