從特斯拉到低軌衛星...從前馬斯克被批評，現在才看懂他想做什麼

摘要 1.馬斯克的布局：首先是電動車，第二是「太陽能」。幾年前他把Solar City和特斯拉合併時，被投資人認為模糊了特斯拉的焦點。如今再生能源看好，Solar City也業績暴漲。第三則是「星鏈」計畫，打造低軌衛星聯網，未來通訊無遠弗屆。 2.簡言之，馬斯克已打造了一個完整的「生態系」，裡面有4個組成：電動車、太陽能發電和能源儲存、衛星通訊（6G）以及太空交通工具（火箭和太空船），將地球上的活動和外太空完整連結起來。

上週特斯拉創辦人馬斯克表示，他擁有的太空探索公司SpaceX，已出貨10萬組「星鏈」（Starlink）衛星網路通訊的終端機給客戶。這就是所謂的6G，意味這項衛星聯網服務的用戶已超過10萬戶。

馬斯克現在身價已上千億美元，未來可能更上一層樓。英文字有百萬富翁（millionaire）和億萬富翁（billionaire），最近我看到有雜誌提到，未來可能有「兆億富翁」（zillionaire），那個人應該就是馬斯克。

馬斯克會那麼富有，在於他能掌握未來趨勢、超前部署，他做很多事情表面上看起來毫不相關，但經過一段時間，大家才能看到其中關連性。

首先就是電動車

電動車並不是馬斯克發明的，但他是第一個成功把電動車商業化和普及化的人，並且推廣到全球。光這一點就和創造出iPhone的賈伯斯很相似。蘋果也不是手機發明者，但賈伯斯卻重新定義了手機，並成為行業新標準。

這個特質是很重要的，應該稱馬斯克和賈伯斯為「科技推廣家」，而不是「發明家」。他們並非把一個產品從0做到10，而是從10做到50、70甚至接近100。價值就是這麼創造出來的，0到10的時候沒有人願意投資，很多新創公司或技術就這樣子死掉了。

但馬斯克和賈伯斯慧眼視英雄，把既有科技加上其它元素，稍作修改，馬上就讓產品熱銷，有時是把成本降低、有時靠設計，讓技術產品能走進大眾市場。換言之，他們是「科技」和「市場」中間的「轉譯者」和「催化者」，也是「價值創造者」。

馬斯克第二個布局，就是太陽能

他當年成立一家太陽能發電公司，叫做「Solar City」，但一直不賺錢，投資人也不看好，他的出發點是幫電動車充電，但喝牛奶為何要養乳牛？

幾年前，馬斯克做了一個很引起爭論的決定，把Solar City和起飛中的特斯拉合併。由於兩間公司都是馬斯克所擁有，因此是「關聯交易」。投資人認為馬斯克把一個自己不賺錢的公司和賺錢的特斯拉結合在一起，算是利益輸送，而且也模糊了特斯拉業務焦點。

但最近機會來了，由於地球暖化，全球氣候變遷，因此大家都看好再生能源，需求大增，太陽能成為熱門投資標的，以致Solar City業績暴漲。

現在特斯拉不只是電動車公司，也是一家能源公司，再生能源一直都存在於馬斯克心中的藍圖。隨著再生能源業務前景看好，Solar City 2020整年營收與2019年相比成長近兩倍，未來配合拜登再生能源政策可更上一層樓。

太陽能及其他再生能源有很大的市場，但台灣過去只有做「產品代工」，比如說太陽能電池，這是很可惜的事。現在一些有前瞻性的企業開始投資再生能源基礎建設，比說前一陣子台泥到義大利投資南歐電動車充電站，也有不少企業開始布局太陽能電廠和海上風力發電風場。

馬斯克第三個布局是「星鏈」計劃

星鏈衛星網路服務全球達9萬用戶。圖為SpaceX去年發射Starlink通訊衛星。 美聯社

在地球表面發射一萬二千顆低軌衛星，形成衛星聯網。將來通訊無遠弗屆，不管在沙漠成海洋，都能收得到訊息。25年前摩托羅拉曾有過類似的「銥」計劃，但因時間太早而失敗，現在6G的時代終於來臨了。

最後一個馬斯克的超前部署，是火箭和太空產業。想要在太空發展商業，必須有自己的交通工具，否則成本太高，因此馬斯克乾脆自己發射火箭。從2003年開始，在完全不依賴政府資金情況下，馬斯克終於在去年完成載人火箭的成功發射，現在隨著人類進軍火星，太空產業的時代也正式來臨了。

簡言之，馬斯克已打造了一個完整的「生態系」，裡面有4個組成：電動車、太陽能發電和能源儲存、衛星通訊（6G）以及太空交通工具（火箭和太空船），將地球上的活動和外太空完整連結起來。

電動車就像是未來的iPhone，作為一個最重要的移動平台，將是未來人們生活、工作和娛樂的重要發生地點；其次透過太陽能發電站可產生相關動力，另外透過太空衛星又可以連結通訊。特斯拉是地面的交通工具，而SpaceX則是地球和太空間的交通工具。

看懂了吧！所有馬斯克投資的東西都是有關連的，組成了未來世界的重要元素，他有朝一日一定可以成為「兆億富豪」！對於台灣企業來說，我們應思考5-10年後的場景，決定未來戰略、超前部署，馬斯克生態系是最好的教科書！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。