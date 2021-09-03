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史提格里茲支持投資綠色基建 解決美經濟沉痾

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。路透
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。路透

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）說，新冠肺炎疫情暴露出經濟體制失靈之處，現在是重新改革美國經濟的好時機，切勿「枉費了這場危機」。

曾任世界銀行首席經濟學家的史提格里茲2日接受CNBC訪問時表示，疫情凸顯現行經濟體制的弱點，包括貧富不均、氣候危機和市場經濟缺乏韌性。但他表示，許多既有問題因為互有關聯，是可能同時解決的。

舉例來說，他認為美國擁有人力與資本，應該投資興建「綠色」基礎建設，既能創造工作機會，也能改善貧富不均問題。他說：「只要下定決心去做，就會明白我們可同時針對兩、三種問題對症下藥。」

現年78歲的史提格里茲認為，「稍稍」加稅以支應「公益之需 」，對美國經濟是「健康的」。

今年7月，130國支持把全球最低企業稅率訂在15%，史提格里茲認為此舉已終結各國競相降低稅率的惡性競爭。他表示，經濟的成敗不是取決於稅率，也要看其他因素，像是基礎建設和研究與發展。

史提格里茲呼籲，美國必須翻修不合時宜的法律，並解決「市場勢力過大」的問題。他說：「過去35年來，市場力量已大為集中化。」

他認為，即使監管和課稅過度，也不至於造成西方把競爭優勢輸給中國，反而「會使我們更強」，因為競爭會激發市場經濟變得更有創新力，壟斷則會窒礙創新，「我們已目諸企業巨人如何宰制創新」。

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