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沒方向盤、70萬元特斯拉電動車 傳2023年問市

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）的2.5萬美元電動車傳出將在2023年推出，而且可能沒有方向盤。路透
特斯拉（Tesla）的2.5萬美元電動車傳出將在2023年推出，而且可能沒有方向盤。路透

電動車新聞網站Electrek周四（2日）報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克告訴員工，公司計劃在2023年推出售價2.5萬美元（約台幣70萬元）的電動車，他暗示，這款車可能不會配備方向盤。

馬斯克在特斯拉去年的「電池日」活動上，就宣布了要開發2.5萬美元車款的目標。他新近對員工評論這個計畫時指出，2.5萬美元電動車將會非常有吸引力，而且是完全自動駕駛。

馬斯克同時明確表示，要達到這個售價水準，車輛必須使用特斯拉的新電池；透過改進電池製造技術，可以讓新電池的成本降低50%以上。

Electrek說，這款2.5萬美元的電動車被稱做「Tesla Model 2」，是掀背式房車，計劃在中國大陸上海超級工廠製造，行銷全球。

馬斯克 特斯拉

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