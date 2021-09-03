蘋果與Netflix等App供應商達成和解 助股價再創新高

蘋果（Apple）2日收盤再創新高，受惠於日前和自家App商店內幾個大型應用程式的開發商達成和解，這項消息也激勵這些開發商的股價收漲。

蘋果2日上漲0.75%，收報153.65美元，超越31日寫下的新高紀錄153.12美元。

蘋果公司（Apple）1日宣布，即將放寬自家App商店的支付規定，允許Netflix和Spotify這類內容App開發商提供外部連結，引導顧客至其官網，以便直接建立付費帳戶，開發商也能藉此避開長久來App內購買收入都得讓蘋果抽取佣金的問題。

Netflix 2日上漲1.1%，收報588.55美元；Spotify勁揚約6.6%，收報254.03美元。