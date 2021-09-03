HPE本季展望失色 估未來數季晶片持續缺貨 盤後跌1%

慧與科技（HPE）本季展望不如預期，因為目前仍設法取得足夠的晶片，以滿足源源不絕的訂單。

HPE周四（2日）盤後公布，截至10月底的本季每股盈餘（EPS），剔除部分項目後預料介於44美分至52美分，市場預估為49美分。HPE盤後交易跌1%。

尼瑞說：「供應無疑將持續帶來挑戰，且未來數季預料都是如此」，強調HPE已漲價因應晶片短缺。但他認為，企業在疫情期間轉向遠距辦公，已為HPE創造機會，包括HPE看見整個產品組合的需求升高。

HPE到7月底為止的上季營收增加1.2%至69億美元，不如市場預估的69億美元；扣除部分項目的EPS為47美分，優於分析師預估的42美分。HPE上季訂單比年同期出現雙位數成長，今年迄今的訂單也年增11%。

HPE上季淨利為3.92億美元，EPS為29美分，分別優於去年同期的9億美元和1美分。HPE表示，打算延長庫藏股計畫，目標是在本季買回2.5億美元庫藏股。

HPE執行長尼瑞（Antonio Neri）正努力招攬顧客訂閱須運用伺服器和網路設備的額外服務，效法硬體設備商現正流行的商業模式。HPE目前多數營收皆仰賴顧客採購這類設備。

HPE與同業一樣難以抵擋零件缺貨的衝擊，特別是半導體，導致電腦業者無法滿足所有的需求。