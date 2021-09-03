美元因就業數據佳而走低 歐央行官員鷹派言論推升歐元

美元周四走軟，當天發布的就業數據強勁，而歐元兌美元維持在一個月高位附近，此前歐洲央行決策者的講話讓市場仍然擔憂通膨。

美國上周初請失業金人數下降，裁員人數降至24年來最低。然而，最近幾周新冠病例不斷上升威脅到經濟復甦，使聯準會（Fed）無法撤銷大規模刺激計畫。

周三公布的ADP全國就業報告遠遜於預期。周五，美國政府將公布8月就業報告。據路透估計，非農就業增加75萬個，失業率從5.4%降至5.2%。

由於Fed政策的不確定性，美元走勢低迷。上周五，Fed主席鮑爾表示，Fed可能會在今年開始逐步縮減刺激措施，但並不急於採取行動。

美元指數跌0.2%，報92.225，此前曾跌至92.219，為8月5日以來的最低價位。歐元兌美元升值0.3%，至1.1874美元。

本周公布的其他數據顯示，8月歐元區通膨升至3%，推動歐元升至1.8745美元的一個月高點，為8月4日以來的最高價位。周四公布的數據顯示，該地區製造業依然強勁，但供應鏈問題推高了價格。

包括奧地利央行總裁和德國央行總裁在內的歐洲央行鷹派人士最近的言論也支撐歐元。歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區正在從疫情中復甦，只需要「外科手術式」的支持。歐洲央行定於9月9日召開政策會議。

日圓兌美元上漲0.04%，至109.96日圓。英鎊兌美元尾盤報1.3834美元，上漲0.5%。