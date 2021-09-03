紐約原油因颶風餘威直逼70美元 金屬市場等待就業報告

紐約原油期貨近一個月來首次收在每桶70美元附近，投資人押注市場可以消化OPEC+的額外供應，因美國墨西哥灣地區剛剛遭受艾達颶風襲擊。黃金持穩，投資人等待周五的美國就業數據提供更多勞動力市場強勁狀況的線索。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價因颶風艾達餘威走強

艾達颶風已經過境，但墨西哥灣近94%的原油產能依然關閉，美元走軟也支撐了油價。周三，OPEC及其盟友迅速批准了10月增產，符合投資人的預期。

與此同時，美國能源部長Jennifer Granholm授權使用戰略石油儲備和埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）位於路易斯安那州的煉油廠進行交換。

Rystad Energy的石油市場主管Bjornar Tonhaugen在一份報告中寫道，在OPEC+會議波瀾不驚地結束後，油價上漲，因原油庫存的下降提升了市場信心。

10月交割西德州中級原油（WTI）在紐約市場上漲1.40美元，至每桶69.99美元；11月交割布蘭特原油期貨上漲1.44美元，至每桶73.03美元。

●黃金和基本金屬盤整

交易員正在尋找聯準會（Fed）大規模刺激計畫回撤的跡象，這種回撤將令黃金承壓。周五的非農就業報告發布前，金價本周一直在窄幅波動。

接受彭博調查的經濟學家預計8月非農就業成長可能放緩，此前一個月增幅為近一年來的最大。

強勁的數據可能會讓Fed 提前減碼，對黃金構成打擊。

「周五的非農就業報告發布前，金屬持穩，」盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。「許多投資人持謹慎態度。要改變這種局面，黃金需要突破每英兩1,835美元」

紐約時間下午3:48，現貨黃金跌0.2%，至每英兩1,810.30美元；12月交割黃金期貨下跌0.2%至1,811.50美元。

鋁價在倫敦金屬交易所一度上漲1.7%至每噸2,734.50美元，為2011年5月以來的最高價位，之後回吐漲幅。

銅和鎳上漲，錫下跌。