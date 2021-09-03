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台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價拉大至10.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四漲0.3%收在120.79美元，較台北交易股票溢價拉大為10.2%。費城半導體指數漲0.3%。美國股市周四收漲，標普500指數再創新高。美國非農就業數據將於周五公布，這將影響市場對利率路徑和聯準會（Fed）購債計畫的押注。標普500指數上漲0.3%，報4536.95點；道瓊工業指數漲0.4%，報35443.82點；那斯達克綜合指數微漲0.1%，報15331.18點。

台灣加權股價指數昨天跌154.23點收17,319.76點。台積電跌近1%收607元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 127.96 -0.3 125.50 1.96

中華電 CHT 111.56 +0.22 111.00 0.50

台積電 TSM 669.08 +0.27 607.00 10.23

聯電 UMC 65.09 -0.84 64.00 1.70

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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