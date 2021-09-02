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貨櫃運費飆天價 散貨船想分一杯羹

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
貨櫃運費飆天價，散貨輪也想分一杯羹。示意圖
貨櫃運費飆天價，散貨輪也想分一杯羹。示意圖

運送煤碳和鐵礦石的乾散貨的業者，現在也開始考慮載運貨櫃，裡面裝的通常是消費者產品，以便抓住貨櫃運費大漲的契機。

旗下有94艘船的金洋集團（Golden Ocean）表示，正規劃讓部分散貨船也能運貨櫃。該公司執行長Ulrik Andersen表示，船隻的貨艙運送大宗商品的同時，可將貨櫃置放上方一起載運。

他說：「我們正在考慮。這會依個案隨機應變。」

儘管大宗商品運輸仍有利可圖，但貨櫃運輸賺更多，後者因為需求飆高、貨櫃短缺、港口擁塞、船少和碼頭工人不夠，運費飆至天價。根據Drewry Shipping最新數據，一個貨櫃從亞洲到歐洲要價13,787美元，遠高於過去5年的季節均價1,670美元。

Andersen說，增加貨櫃運輸選項，可以讓要不然可能空船的散貨輪賺些錢。他們也可能在一般貨物之外加運貨櫃。

提供船舶保險服務的U.K. P&I Club說，上周收到「許多有關散貨船載運貨櫃的詢問」。

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