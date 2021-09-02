美元走貶反映就業數據疲弱 歐元觸及一個月高點
美元周三（1日）走貶，反映美國民間就業數增幅遠低於預期，歐元觸及一個月高點，反映通膨疑慮升溫。
美元指數跌0.14%，至92.50，盤中跌至92.376的一個月新低。
歐元兌美元盤尾升值0.3%，報1.1843美元，盤中一度升至1.1857美元，為8月5日以來最高。
周二公布的數據顯示，歐元區8月通膨率年比上揚3%，為十年來最高，高於歐洲央行2%的目標，也高於路透預測的2.7%。
美元兌日圓貶值0.01%，報1美元兌110.01日圓；英鎊兌美元尾盤報1.3773美元，盤中升值0.14%。
美元走貶，此前ADP全美就業報告顯示，8月民間就業數增加37.4萬個，遠低於分析師預期的61.3萬個；7月數據也小幅下修至32.6萬個。
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，「當然，經濟復甦並不均衡，但如果非農就業報告也令人失望，這顯然會關閉即將開啟的縮減量化寬鬆的大門，並讓美元承受一定的壓力。」
比特幣盤尾上漲2.9%，至48,521.68美元。乙太幣盤尾上漲8.18%，至3,713.24美元，稍早一度漲至3,791.28美元，為5月16日以來最高。
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