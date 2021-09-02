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蘋果在美國8個州推數位ID 機場安檢零接觸

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果宣布今年秋季在美國八個州推出數位證件功能。 路透
蘋果宣布今年秋季在美國八個州推出數位證件功能。 路透

蘋果的iPhone在今天秋季軟體更新後，將首度能讓美國八個州的用戶，把他們的駕駛執照和州民身分證的數位版本，存放到手機的蘋果錢包（Apple Wallet）應用程式之內。

這八個州分別是：亞利桑那州、康乃狄克州、喬治亞州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州和猶他州。

蘋果周三（1日）宣布，前述八個州將新推數位身分證件（ID）功能，在參與計畫的幾個機場安檢時，接受民眾iPhone或蘋果表（Apple Watch）裡的駕照或州民身分證。蘋果沒有詳述實施的確切日期，只提到亞利桑那州和喬治亞州會最先採納，其他6個州陸續跟進。

幾個月前，蘋果在全球開發者大會上表示，正在與美國運輸安全管理局（TSA）合作，開發新功能。蘋果表示，推動數位ID是十分關鍵的一步，因為公司計劃逐步取代實體的錢包；新功能也滿足希望旅行時能在機場減少接觸的人，安檢時可以更為便利。

蘋果說，用戶將數位ID放入錢包裡的操作方式類似於信用卡和登機證，用戶的裝置在機場靠近機器感應後，會被要求完成一些臉部與頭部的動作，以確保安全檢查周全。蘋果強調，ID內容只有用戶自己看得到，身分查核過程的資料都加密保護，以防被竄改或偷竊。

蘋果iPhone和Apple Watch等裝置先前已有行動學生證功能，使用者可用來進出學校建築物、購買物品，不需要再用到實體卡片；今年夏天，行動學生證功能推廣到更多美國與加拿大的校園。

數位身分證 機場 安檢

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