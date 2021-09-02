OPEC+維持逐步增產計畫、油價持穩 金價狹幅盤整

國際油價周三（1日）持穩，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意維持目前逐步增產原油的政策；金價陷入盤整，投資人權衡部分歐洲央行官員有關削減貨幣刺激措施展望的鷹派言論。

●OPEC+確認每月增產每日40萬桶

紐約原油期貨1日收盤上漲0.09美元，漲幅0.13%，結算價報每桶68.59美元。

布蘭特原油期貨下跌0.04美，跌幅0.06%，結算價報每桶71.59美元。盤中稍早，布蘭特原油一度低見每桶70.42美元，紐約原油低見每桶67.12美元。

OPEC+周三同意堅持逐步增產的當前政策，該聯盟在7月同意縮減創紀錄的減產計畫，逐月增產每日40萬桶原油的計畫。

OPEC+上調2022年原油需求預期，且面臨美國要求加快提高產量的壓力。

OPEC+在一份聲明中表示：「儘管新冠疫情的影響繼續帶來一些不確定性，但市場基本面已經加強，隨著復甦加速，經濟合作發展組織（OECD）國家的石油庫存繼續下滑。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，OPEC+已經實現了移除全球市場過剩石油的目標，維持市場平衡至關重要。

隨著墨西哥灣沿岸的油氣生產逐步回升，預期美國原油價格仍將承壓。不過，分析師表示，重啟因颶風艾達而關閉的路易斯安那州煉廠可能需要數周時間。

●金價在狹幅區間盤整

現貨黃金價格1日收盤小漲0.02%，至每英兩1,813.90美元，美國黃金期貨結算價下跌0.1%，報每英兩1,816美元。

金價在很大程度上跟隨美元走勢，在ADP全國就業報告顯示美國8月民間就業就業增幅遠低於預期後，美元回落，但隨後數據顯示製造業活動增加，美元收復部分失地。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，雖然金價確實從美元最初的回落中獲得些許提振，但「這一趨勢顯示金價動能正在耗盡」。

另外，歐洲央行管理委員會委員諾特（Klaas Knot）表示，歐元區通膨展望可能已經顯著改善，足以證明歐洲央行有理由立即減緩刺激措施。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示：「全球經濟數據更加疲軟，加上擔心歐元區減少刺激措施，讓金價震盪」。

全球最大黃金ETF「SPDR Gold Trust」的持金量周二降至2020年4月以來最低。

白銀上漲1%，報每英兩24.13美元，稍早曾觸及逾三周高點。白金下跌1.2%，至每英兩1,000.01美元，鈀金跌0.8%，至每英兩2,447.44美元。