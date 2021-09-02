台積電ADR漲逾1% 聯電大漲超過4%
台股ADR周三（1日）收盤漲跌互見，不過晶圓雙雄依舊強勢，台積電收盤上漲逾1%%，較台北交易股票溢價率為 8.97%。聯電大漲超過4%，較台股溢價率達2.51%。
美股道瓊工業指數1日下跌48.20點，跌幅0.14%，收35,312.53點；標普500指數上漲1.43點，漲幅0.03%，以4,524.11點作收；那斯達克指數上揚50.14點，漲幅0.33%，收15,309.38點。
費城半導體指數下挫17.77點或0.52%，收3,399.95點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 9.27 +0.00%
中華電 CHT 40.19 -1.62%
台積電 TSM 120.46 +1.22%
聯電 UMC 11.85 +4.22%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言