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台積電ADR漲逾1% 聯電大漲超過4%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（1日）收盤漲跌互見，不過晶圓雙雄依舊強勢，台積電收盤上漲逾1%%，較台北交易股票溢價率為 8.97%。聯電大漲超過4%，較台股溢價率達2.51%。

美股道瓊工業指數1日下跌48.20點，跌幅0.14%，收35,312.53點；標普500指數上漲1.43點，漲幅0.03%，以4,524.11點作收；那斯達克指數上揚50.14點，漲幅0.33%，收15,309.38點。

費城半導體指數下挫17.77點或0.52%，收3,399.95點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.27 +0.00%

中華電 CHT 40.19 -1.62%

台積電 TSM 120.46 +1.22%

聯電 UMC 11.85 +4.22%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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