從10月起 印度可望為青少年接種國產DNA新冠疫苗

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
印度計劃從10月起，對青少年開打「 ZyCov-D」新冠疫苗。網路圖片
印度計劃從10月起，對青少年開打「 ZyCov-D」新冠疫苗。網路圖片

印度可望從10月起為12至18歲青少年施打國產新冠疫苗「ZyCoV-D」，這是印度第一款可供青少年接種的疫苗。

印度衛生部長布尚上周表示，「 ZyCov-D」疫苗可望在10月首周供民眾接種。這款疫苗由印度藥廠Zydus Cadila與生技部聯手研發，須打三劑，在打完首劑28天後接種第二劑，第三劑則須與第二劑間隔四周，並採無針注射器接種。

第三期臨床試驗期中數據顯示，「 ZyCov-D」疫苗在預防感染方面的保護效力達到66.6%；這項試驗的受試者超過2.8萬人。

Zydus Cadila在8月20日獲得藥物主管機關的緊急使用授權，計劃年產1億至1.2億劑疫苗。印度把「 ZyCov-D」疫苗納入施打計畫後，有了第一款可供12至18歲人口施打的新冠疫苗，而該年齡層人口數達1.2億人。

目前因疫情而關閉近18個月的學校已逐步開放，而「 ZyCov-D」疫苗可望嘉惠學子。

小兒科醫師、德里醫療理事會主席古普塔說，儘管「 ZyCov-D」疫苗是好疫苗，也是12至18歲青少年唯一能打的疫苗，但民眾須接種三劑，對印度物流而言是一大挑戰。

新冠疫苗 印度

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