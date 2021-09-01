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高盛：人民幣10年內將取代日圓 成全球第三大準備貨幣

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛分析師預期人民幣10年內將成為全球第三大準備貨幣。 美聯社
高盛分析師預期人民幣10年內將成為全球第三大準備貨幣。 美聯社

高盛（Goldman Sachs）經濟分析師周二（8月31日）在一份研究報告中預測，中國大陸人民幣在2030年之前，將超越日圓和英鎊，成為全球第三大準備貨幣。

高盛經濟分析師Danny Suwanapruti和Michael Cahill在報告中指出，全球央行未來五年持有的人民幣計價資產，規模可能從目前的2,870億美元增加4,000億美元。2030年之前，人民幣在全球準備貨幣的占比預估由現在的2.4%增加到6%。增加的「很大一部分」很有可能是由日圓占比下降而來。

目前，人民幣在12兆美元的全球貨幣準備中排名第五，次於美元、歐元、日圓和英鎊。

彭博資訊專欄作家謝曄說，準備貨幣的經理人員增持人民幣的理由是：報酬與多樣化。謝曄指出，近十年來，全球各央行對資產操作如何獲得較佳報酬這一點愈來愈敏感。世界銀行（World Bank）一項研究就發現，央行們現在降低對已開發市場公債等傳統資產的投資，增持開發中市場的公債與公司債。

謝曄強調，中國大陸債券與其他資產的關聯度低，而目前殖利率接近3%，在這個滿地負利率的世界，格外突出。

他表示，這也是中國大陸債券市場一直都還是吸引著資本投入的原因，無視北京當局近來陸續打壓各類民間企業，引來陸股不宜投資的負面評價。例如7月間，補教業被整頓，中國大陸股票市值蒸發逾1兆美元時，外國投資人持有的中國大陸公債增加到3,380億美元的歷史高點。在外匯市場，人民幣貿易加權匯率亦接近2016年以來最高水平。

日圓（紅線）、英鎊（綠線）、人民幣（黃線）在全球所持有外匯占比。圖／擷自彭博
日圓（紅線）、英鎊（綠線）、人民幣（黃線）在全球所持有外匯占比。圖／擷自彭博

人民幣 陸股

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