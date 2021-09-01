高盛：人民幣10年內將取代日圓 成全球第三大準備貨幣

高盛（Goldman Sachs）經濟分析師周二（8月31日）在一份研究報告中預測，中國大陸人民幣在2030年之前，將超越日圓和英鎊，成為全球第三大準備貨幣。

高盛經濟分析師Danny Suwanapruti和Michael Cahill在報告中指出，全球央行未來五年持有的人民幣計價資產，規模可能從目前的2,870億美元增加4,000億美元。2030年之前，人民幣在全球準備貨幣的占比預估由現在的2.4%增加到6%。增加的「很大一部分」很有可能是由日圓占比下降而來。

目前，人民幣在12兆美元的全球貨幣準備中排名第五，次於美元、歐元、日圓和英鎊。

彭博資訊專欄作家謝曄說，準備貨幣的經理人員增持人民幣的理由是：報酬與多樣化。謝曄指出，近十年來，全球各央行對資產操作如何獲得較佳報酬這一點愈來愈敏感。世界銀行（World Bank）一項研究就發現，央行們現在降低對已開發市場公債等傳統資產的投資，增持開發中市場的公債與公司債。

謝曄強調，中國大陸債券與其他資產的關聯度低，而目前殖利率接近3%，在這個滿地負利率的世界，格外突出。