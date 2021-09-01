紐約油價8月創今年最大單月跌幅 鋁價10年來最高

紐約原油期貨出現去年10月以來最大單月跌幅，投資人考慮OPEC+增產和美國原油產量在艾達颶風後復原的前景。黃金價格在平盤游走，歐洲央行官員表示，該是評估因應新冠疫情影響的刺激計畫的時候了。鋁在倫敦市場升至10年高點，延續了長達一年的漲勢，因需求上揚且供應也面臨壓力。

●油價以今年最大單月跌幅作收

西德州中級原油（WTI）周二收盤下跌1.1%，8月累計下跌7.5%。

在周末遭遇艾達颶風之後，預計墨西哥灣的原油生產商將逐漸恢復生產。煉油業復工預計將更為緩慢。

瑞穗證券期貨部主管Robert Yawger表示，「我預計石油產量能在一周內恢復，煉油廠將在兩周內恢復」。

另外，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）周三將開會討論全球市場和需求前景。OPEC+預測，儘管逐步恢復產量，今年全球石油市場仍將繼續收緊，到2022年將重新變為供應過剩。

10月交割WTI跌71美分，結算價報每桶68.50美元； 10月交割布蘭特原油期貨下跌42美分，至每桶72.99美元；交投更活躍的11月合約報每桶71.50美元。

●金價震盪

歐元上漲，歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann說，歐元區經濟復甦使得央行可以考慮縮減緊急購債計畫。受此消息影響，美元走軟，金價回吐部分漲幅，歐洲股市也下跌。

金價上周曾受提振，因Fed主席鮑爾的講話被市場視為偏鴿派。金價本月以來接近持平。周五發布的美國非農就業數據將再次受到關注，勞動力市場狀況可能會影響Fed減碼時間表。

「金價上周五上漲且隨後展現韌性，意味著市場不相信利率會很快上升，」BullionVault研究主管Adrian Ash表示，「當然不急退出」。

現貨黃金周二上漲0.2%至每英兩1,814.72美元，稍早一度下跌0.5%；12月交割黃金期貨上漲0.3%，結算價報1,818.10美元。

●鋁價觸及10年高點

倫敦金屬交易所鋁價一度上漲2.9%至2,726.50美元，觸及2011年以來最高價位，逼近每噸3,300美元上方的歷史高位；高盛、花旗和Trafigura Group等機構預計鋁價會進一步上漲，行業將為可能震盪轉向缺口擴大的局面做準備。

LME鋁期貨周二上漲2.6%，結算價報每噸2,718美元，今年已上漲近40%，在六種基本金屬中漲幅僅次於錫。

除鉛外，所有基本金屬價格今日均走高，銅價上漲1.2%，鎳漲2.8%。