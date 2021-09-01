美元觸及逾三周低位 市場聚焦美國非農就業數據

美元指數周二跌至逾三周低點，投資人關注本周五公布的美國就業數據，以了解聯準會（Fed）可能的貨幣政策動向。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.03%至92.626，一度跌到8月6日以來最低，但月線仍上漲了0.6%以上。歐元兌美元上漲0.12%，至1.1809美元。英鎊兌美元一度觸及兩周高位1.3807美元，尾盤報1.3753美元，當日下跌0.04%。日圓兌美元下跌0.04%，報109.96日圓。

Fed鮑爾上周五在傑克森洞會議上表示，Fed 可能在今年開始縮減購債計畫，但並不急於升息，此後美元一直走勢艱難。

Exchange Bank of Canada外匯策略負責人Erik Bregar 說：「如果就業數字令人失望，那麼歐元/美元還有另一個再次走高的理由，因為所有的鴿派人士又會出來說，9月Fed不會縮減購債。」

標普/CoreLogic Case-Shiller 20個大城市綜合指數顯示，美國20個主要城市6月獨棟屋價格較上年同期的漲幅創下紀錄新高。

8月芝加哥採購經理人指數遜於預期，令美元縮小跌幅，但在世界大型企業研究會(Conference Board) 公布消費者信心低於預期後，美元再次恢復下跌走勢。對新增病例數飆升以及通脹攀升的擔憂打擊了經濟前景。