快訊

明起水氣增多防劇烈天氣 秋季近了？吳德榮給答案

三島由紀夫vs東大：日本激辯的最後武士魂？

台積電ADR變動不大 較台北交易溢價收斂至7.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二微跌0.02%收在119.01美元，較台北交易股票溢價7.3%。費城半導體指數跌0.8%。美國股市週二收盤下跌，但本月收漲，儘管面臨圍繞Delta變種病毒的不確定性，投資人仍保持樂觀。 美國三大股指8月均強勁收高。標普500指數本月上漲2.9%，連續七個月收漲，為2018年1月以來最長月度連漲走勢 ，當時該指數連續10個月上漲。道瓊工業指數本月收漲1.2%，那斯達克綜合指數8月上漲4%，為連續第 三個月走高。 標普500指數周二下跌6.11點，至4522.68點，跌幅0.1%。道瓊工業指數下跌39.11點， 至35360.73點，跌幅0.1%。那斯達克綜合指數小幅下跌6.65點，至15259.24點，跌幅不到0.1%。

台灣加權股價指數昨天漲93.77點收17,490.29點。台積電漲1.5%收614元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 128.24 -0.75 128.50 -0.21

中華電 CHT 113.02 +1.74 112.00 0.91

台積電 TSM 658.53 +0.02 614.00 7.25

聯電 UMC 62.91 +0.18 63.10 -0.29

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

延伸閱讀

晶圓代工產值 連八季創高

半導體ETF 有潛利

台積電今年首創綠色營業秘密獎 目標逐年增加獎勵名額

台積電節水控制系統 拚年省38萬噸水及1533萬度電

相關新聞

股指雖全面收低 但史指連升7個月

美股小幅走低，史坦普500指數連續第七個月上揚，僅較歷史高點略低。

全球首例 韓限制App平台抽佣

南韓國會通過修法，禁止Google、蘋果等應用程式（App）商店經營者利用壟斷地位，強迫App開發商只能使用自家支付系統...

歐元區通膨 衝上十年高點

在國際鋁價衝上十年高點、銅價持續走揚之際，歐元區8月通膨率升抵3%，為十年新高，考驗歐洲央行（ECB）認為通膨竄升只是短...

股神91歲 擁抱新經濟

有「股神」稱號的波克夏公司執行長巴菲特8月30日年屆91歲，人老心不老的他仍活躍於市場，並已因應趨勢改變投資布局，不再固...

羅賓漢模式 美監管喊禁

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）暗示，不排除禁止訂單流回饋（PFOF）行為，可能衝擊散戶交易平...

PayPal擬進軍散戶市場

消息人士透露，電子支付巨頭PayPal正在研究讓用戶可以交易股票，進軍因羅賓漢（Robinhood Markets）等網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。