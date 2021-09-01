台積電ADR變動不大 較台北交易溢價收斂至7.3%
台積電ADR周二微跌0.02%收在119.01美元，較台北交易股票溢價7.3%。費城半導體指數跌0.8%。美國股市週二收盤下跌，但本月收漲，儘管面臨圍繞Delta變種病毒的不確定性，投資人仍保持樂觀。 美國三大股指8月均強勁收高。標普500指數本月上漲2.9%，連續七個月收漲，為2018年1月以來最長月度連漲走勢 ，當時該指數連續10個月上漲。道瓊工業指數本月收漲1.2%，那斯達克綜合指數8月上漲4%，為連續第 三個月走高。 標普500指數周二下跌6.11點，至4522.68點，跌幅0.1%。道瓊工業指數下跌39.11點， 至35360.73點，跌幅0.1%。那斯達克綜合指數小幅下跌6.65點，至15259.24點，跌幅不到0.1%。
台灣加權股價指數昨天漲93.77點收17,490.29點。台積電漲1.5%收614元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 128.24 -0.75 128.50 -0.21
中華電 CHT 113.02 +1.74 112.00 0.91
台積電 TSM 658.53 +0.02 614.00 7.25
聯電 UMC 62.91 +0.18 63.10 -0.29
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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