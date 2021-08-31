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疫情惡化差距 亞洲赤貧人口攀升

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
低收入民眾只能仰賴外界提供資源度日。(Photo by Sean Ellis on Flickr used under Creative Commons license)
低收入民眾只能仰賴外界提供資源度日。(Photo by Sean Ellis on Flickr used under Creative Commons license)

新冠肺炎疫情（COVID-19）讓經濟停擺，並增加亞洲貧窮人口。最新報告指出，去年全球爆發疫情後讓經濟活動一度停擺，估計亞太地區新增7,500~8,000萬人淪為赤貧一族，讓疫情之前原本預期降地赤貧人口的期待落空。

疫情恐長期影響經濟

據《Devex》報導，亞洲開發銀行分析35個開發中會員國提供的資料後發現，2017年，亞洲地區每天生活只能支出不到1.9美元的赤貧人口約2.03億人，約佔當地開發中國家人口5.2%，反觀在疫情爆發之前，該數據原本預期會下降至2.6%。

報告也指出，有3分之1的國家去年失業率增加2成，而且造成許多家庭被迫延遲付款、減少飲食、借錢與典當等，因此，恐將形成長期有害的影響。

除此之外，雖然亞洲整體完成就學率已有改善，但4成最貧窮的兒童仍無法順利獲得基本教育，一半的國家國內識字與算術率仍低於50%，疫情更惡化獲得教育資源的情況，估計全球有4.63億名學生無法獲得線上學習或其他教育平台，當中一半都來自亞太地區。

《日經新聞》報導，亞銀經濟學家澤田康幸指出，「亞太雖有長足進步，但是疫情凸顯社會與經濟潛在問題，可能弱化當地的永續及廣泛發展。」

菲律賓經濟下滑嚴重

亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣表示，「長期來看，疫情引起的波動可能會對人力資本與生產力帶來明顯不利影響。本地需要以人為主的開發策略來復甦，確保沒有人被忽視。」

去年亞洲開發中國家經濟下滑0.1%，也是當地60年來首度經濟衰退，許多政府透過封城及限制移動防堵病毒擴散，但也造成部分國家生產毛額縮水，例如菲律賓創新高降幅達9.6%，印度也減少7.3%。

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疫情 菲律賓

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