油價上漲因評估颶風影響 金價自逾三周高點回落

國際油價周一（30日）上漲，離岸石油勘探公司正評估超強颶風艾達（Ida）造成的損害，但投資人也把焦點轉向可能會增加供應的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議，因此油價漲幅受限；黃金價格從逾三周高點回落，因股市上漲削弱黃金的避險需求。

●颶風消息帶動油價上漲

紐約原油10月期貨收盤上漲0.47美元，，漲幅0.68%，至每桶69.21美元；布蘭特原油期貨結算價上漲0.71美元，漲幅0.98%，報每桶73.41美元，盤中一度高見每桶73.69美元，為8月2日以來最高水準。

颶風艾達在登陸的12小時內，減弱為1級颶風，此後減弱為熱帶風暴。數百個石油生產平台在風暴來臨前進行撤離，幾乎所有墨西哥灣近海石油生產暫停，相當於每日174萬桶的產能關閉。

強風和暴雨過後，路易斯安那州和密西西比州近120萬戶家庭和企業周一停電，風暴向內陸移動，讓油市關注點轉移到煉廠何時可以復工。

石油和天然氣管道運營商正在檢查風暴造成的破壞。電力公用事業公司警告稱，受災最嚴重地區的客戶可能面臨長期停電。

停電加劇了墨西哥灣沿岸煉廠關閉的影響，交易人士權衡長時間生產受阻的可能性。

不過，油價漲幅受到限制，因OPEC+可能會按計畫增加石油產量。OPEC+將於周三召開會議，討論此前商定的每日40萬桶增產計畫。

●美元走高促使金價從逾三周高點回落

金價周一在觸及近四周高點後下滑，美元從低點回升，在關鍵美國就業報告將於本周稍晚發布前，投資人態度謹慎。

現貨黃金價格30日收盤下跌0.4%，至每英兩1,808.67美元，稍早曾觸及8月4日以來最高水準。美國黃金期貨結算價下跌0.4%，至每英兩1,812.2美元。

聯準會主席鮑爾上周五表示，今年可能縮減購債計畫，但未給予明確時間表。鮑爾談話後，跌至兩周低點的美元開始回升，金價轉跌。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，周五發布美國非農就業報告公布之前，市場充滿謹慎情緒，強勁的數據可能會讓鷹派聯準會官員在主張撤回超寬鬆貨幣政策時，有更大影響力。