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台積電ADR周一上漲0.42% 溢價率9.23%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周一（30日）隨美股費城半導體指數上漲，漲幅0.42%，較台北交易股價溢價9.23%。

周一道瓊工業指數小跌55.96點，跌幅0.16%，收35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收4,528.79點；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收15,265.89點。

費城半導體指數收盤上漲0.29%。

以下是主要台股ADR各股周一收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投資ASX 9.34 +0.65

中華電 CHT 40.15 +0.83

台積電 TSM 118.99 +0.42

聯電 UMC 11.35 +0.53

資料來源：彭博資訊

半導體 台積電 台股 ADR

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