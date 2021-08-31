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美股標普、那指雙創新高 科技股強勢 蘋果漲3%締新猷

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股標普500指數和那斯達克指數30日雙創新高。（路透）
美股標普500指數和那斯達克指數30日雙創新高。（路透）

美股標普500和那斯達克指數周一（30日）雙雙再創新高，因科技股帶動主要指數上揚，蘋果公司股價也改寫新高紀錄。

道瓊工業指數小跌55.96點，跌幅0.16%，收35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收4,528.79點；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收15,265.89點。

大型科技股是領漲美股大功臣，微軟和Netflix都上漲約1.3%；蘋果公司大漲3%，報每股153.12美元，創下收盤新高。

美國金融支付新創業者Affirm Holdings股價大漲超過46%，這家公司以「先買後付款」服務為主，在上周五宣布與亞馬遜合作後，利多消息反映在周一股價上。亞馬遜股價上漲約2%。

不過，金融股表現不佳，使整個大盤承受壓力，第一資本（Capital One）下跌6%，富國銀行下跌2.8%。航空股下跌，原因是歐盟以疫情為由，建議成員國重新對美國實施非必要飛美國禁令。

美股8月僅剩最後一個交易日，截至30日收盤，標普500指數上漲3%、道瓊指數和那斯達克指數分別上漲1.3%和4%，反映企業第2季財報顯示出營收獲利強勁成長。

LPL金融公司首席市場策略師Ryan Detrick周一在報告中表示：「我們不能完全排除風險，包括Delta變種病毒、供應鏈中斷和通膨壓力，尤其是薪資。但我們預期美國企業的效率和重新開放的力道將繼續驅動未來獲利，並且帶動股市在年底前進一步上漲。」

聯準會主席鮑爾上周五表示，央行今年可能會啟動縮減購債計畫，但不急著升息，這席話顯然讓股市再獲提振。

摩根士丹利分析師Mike Wilson表示：「在國內生產毛額（GDP）和獲利成長創紀錄、通膨上揚和Del變種病毒感染率攀頂的情況下，聯準會將會面臨更多壓力，移除緊急貨幣寬鬆措施。我們預期聯準會在9月會議會發出更多正式訊號，而市場可能有所預期。這代表更高利率和更低的股票估值。」他預期股市很快就會出現10%的回檔。

美股標普500指數和那斯達克指數30日雙創新高。（路透）
美股標普500指數和那斯達克指數30日雙創新高。（路透）

標普 聯準會 美股

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