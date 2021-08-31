路透調查：未來幾年全球買房門檻不降反升

路透對房市專家進行的調查結果顯示，全球多數主要房市自新冠肺炎疫情爆發來的漲勢，可能已觸頂，但在未來幾年內各國民眾的購屋負擔能力仍可能保持不變，或變更差。

調查結果顯示，多數專家認為，這一波房價漲勢將在未來兩年內降溫。不過，由於多數央行預料到明年仍可能將基準利率維持在逼近歷史低點的水準，因此房價漲勢仍有望輕鬆超過薪資漲幅。

此外，原物料成本上揚，加上許多市場缺乏平價住宅，各地房價幾乎篤定將進一步走高，這意味著對多數民眾而言，購屋門檻只會愈來愈高，尤其是首購族。

路透調查顯示，當問及「未來幾年內各國購屋負擔能力將如何變化」時，逾80%受訪者表示，所在國家民眾的購屋負擔能力將保持不變或變更差。

在這八個主要房市中，49%受訪者認為該國民眾的購屋負擔能力將變差，且在今年房價漲勢凶猛的市場中，這個數字都遠高於50%。

富國銀行資深經濟學家Mark Vitner說，房價大漲已抵銷低利率的影響，導致許多民眾延後買房計畫。

路透在8月10日至25日調查上百位房市專家，涵蓋美國、加拿大、英國、印度、澳洲、紐西蘭、中國大陸及杜拜等八大主要房市。