今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市標普500和那斯達克綜合指數周五（27日）再創新高，聯準會（Fed）主席鮑爾強調寬鬆退場近了，但離升息還很遠，對足了投資人胃口。隨時序進入一年中表現向來遜色的9月，美股能否延續連創新高的餘威，首先要過8月就業報告這關。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

●標普500那指再創高

標普500指數上周五上漲0.9%，收在4,509點，首度收在4,500點之上；那斯達克綜合指數漲1.2%至15,129點，也收新高；道瓊則漲242點。一周下來，標普500指數漲1.5%，那斯達克漲2.8%，羅素2000指數大漲5.1%。台積電ADR周五漲0.3%（較台北股價溢價10.5%），費城半導體指數漲2%，周線各漲9.6%和5.5%。

鮑爾在央行傑克森洞年會演講在市場看來恰如其分，一方面承認Fed官員預料今年會開始縮減每月購債1,200億美元的規模，美國寬鬆貨幣政策邁出轉向的第一步。另一方面，他也強調，縮減購債並不表示Fed將自動走向升息。

●彭博：美QE可能12月退場

部分市場人士原推測Fed會在9月宣布量化寬鬆措施退場，如今大致認為要更晚。彭博資訊經濟學者預測，Fed在9月的決策會上會有更清楚的說明，11月宣布，真正執行則是12月的事。

彭博表示，鮑爾解釋了何以不需對近來的高通膨數據過度反應，同時也可說他精心規劃，希望減輕金融市場的疑慮，不要有太多意外。彭博認為，這點比提供減債或退場的細節更重要。

FBB資本合夥公司的研究主管貝里表示，「鮑爾的談話預示聯準會會以較溫和、有利市場的方式，來收緊貨幣政策，讓投資者鬆了一口氣，從股市的表現看，我認為主流投資者的觀點是Fed會在秋季減碼，等到明年末或2023年年初再升息」。

●洛杉磯港擠爆 疫情來最慘

美國與亞洲貿易最大門戶洛杉磯港，上周五（27日）塞港問題加劇，等著進港停靠的貨櫃輪多達44艘，刷新新冠疫情以來最多紀錄。此時正值美國企業大量補充庫存，全年海運最忙碌的季節之一，到貨進度恐將更加延誤。

彭博資訊報導，駐南加州聖佩德羅灣監看海路交通的官員說，先前的排隊進港的最高紀錄是2月初時創下的40艘。根據洛杉磯港當局的資料，現在平均等候泊位時間，已由8月中旬的6.2天拉長到7.6天。

●艾達颶風登陸路易斯安納州 風力超過卡崔娜

颶風艾達周日在路易斯安納州登陸，這場毀滅性的風暴可能給紐奧爾良帶來大規模洪水、停電和破壞。美國國家颶風中心表示，當地時間上午11:55，這個四級風暴在Fourchon港附近登陸，最大風速高達每小時240公里。

美國墨西哥灣地區油氣平台和煉化設施停產備戰艾達颶風。美國墨西哥灣的石油天然氣勘探開採企業和和路易斯安那州的煉化工廠紛紛停產。截至周六，已有91%的原油產能（相當於大約165萬桶/日）和85%的天然氣產能關閉。密西西比河沿岸的煉化工廠，大約190萬桶/日的煉化產能（相當於美國總量的10%）已經關閉或降低開工率。

國際油價上周五（27日）收紅，周線漲逾10%，寫下一年多來最大漲幅。布蘭特原油期貨27日漲2.3%，或1.63美元，每桶收報72.7美元，寫下2日以來最高收盤價，周線漲11.54%。西德州原油期貨上揚2%，或1.32美元，每桶收在68.74美元，為12日以來最高，一周來漲10.62%。

●美國無人機攻擊自殺式襲擊者

美軍對一輛駛向喀布爾機場的汽車實施了一次無人機攻擊，官員稱車上載有數名自殺式炸彈襲擊者。根據美國中央司令部稱，車輛發生二次爆炸，表明車中有「大量」爆炸材料。

此次攻擊前不久，美國國家安全顧問蘇利文表示喀布爾仍有「嚴重危險」。上周，一名自殺式炸彈襲擊者在喀布爾機場引爆，造成至少88人死亡。美國駐阿富汗大使館警告美國公民離開機場區域，稱存在再次發生襲擊的「具體、可信的威脅」。

美國撤軍的最後期限（周二）即將到來，塔利班表示已經從美軍手中接管了喀布爾機場的三個登機口。美國總統拜登前往美國的一個軍事基地，向上周襲擊事件中遇難的13名軍人的遺體致哀。