新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

散戶大軍又有了新的追捧標的，這回是鮮為人知的軟體業者Support.com，其股價上周飆漲近200%，單是周五一日的交易量更比三個月均量暴增逾1,500%。專家表示，Support.com的散戶軋空潮仍方興未艾。

在螞蟻雄兵的力捧下，Support.com股價27日一度飆漲203%，終場漲幅收斂至33.7%至26.33美元，仍創2000年以來新高價位。Support.com是一家總部位於洛杉磯的軟體公司，其平台協助業者管理技術支援和客服等服務。Support.com前一日在投資社群媒體平台Stocktwits上是討論度最高的公司之一，而該股27日的交易量比三個月均量暴增逾1,500%。

散戶早在上個月便已注意到這檔股票，當時華爾街不斷放空Support.com，押注該股會走跌。而散戶對這家公司的興趣上周初顯然再度升溫，激勵Support.com過去一周日日收紅，一周來飆漲近200%，市值隨之暴增逾4億美元，一舉突破6億美元大關。

Vanda研究公司上周稍早彙整的數據顯示，Support.com是空頭部位最高的股票之一，近來散戶買盤則加速湧入。另據S3合夥公司數據，Support.com的空單餘額占在外流通股數約60%。

S3合夥公司的董事總經理杜薩尼夫斯基說，Support.com的空單數量在本月稍早攀升，但由於遭大量軋空，近來出現空頭回補。他說，做空Support.com的投資人，今年的損失按市值計價達9,500萬美元，而該股周五飆漲，顯示軋空潮還會持續升溫。

然而，美國證管會（SEC）主席詹斯勒27日說，將對羅賓漢（Robinhood）等交易平台助長交易熱潮的功能選項，展開調查。

未來SEC可能依據調查結果展開監管行動，從而抑制炒作迷因股的熱潮，但當局最終的目標是，保護業餘投資者不會蒙受慘重的財務損失。