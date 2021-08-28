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美最新病毒起源報告仍無結論 拜登歸咎中國大陸

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國情報單位歷經90天的調查後，27日對新冠病毒起源的報告，仍維持「動物宿主」或「實驗室意外」的兩種可能，沒有結論；美國總統拜登總統發布聲明，對此結果歸咎中國大陸不配合，美國沒得到明確結論不會放棄。

情報單位在27日公布部分報告內容中大致同意，新冠病毒不太可能被用來作為生化武器，且在疫情爆發前，中國大陸領導人並不知道有這個病毒。

「除非有新訊息，除非北京合作，否則調查工作很難出現新的決定性解釋。」調查報告寫道。

中方外交部發言人趙立堅27日在記者會表示，美方聲稱中國拒絕提供必要訊息，不過是其掩飾情報溯源失敗的藉口；美國一些政客和官員不思如何控制自家疫情挽救性命，「妄圖憑藉一分情報機構的栽贓報告，推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。」

拜登5月底下令美國情報單位重新調查新冠病毒起源，當時被認為劍指中國；不過，情報單位經過90天調查，仍無法確定病毒起源，和拜登上任之初獲得的情報結論相去不遠。

報告指出，仍無法就動物宿主或實驗室意外兩個選項，得出具體結論；四位情報人士對新冠病毒由動物傳人保持低度信心，一部分人對零號病人是來自實驗室意外的說法保持中度信心，並認為可能和實驗、動物實驗或武漢病毒研究所的樣本有關。

華爾街日報日前引述一位美國官員說法表示，「這是一次深掘，但目前情勢下只能到這個階段，若中國不允許取得部分數據，你永遠也不會知道真正答案。」

「有關疫情起源的關鍵資訊都在中國。」拜登表示，但是自一開始，中方政府官員就在避免國際專家接觸相關訊息，既便是全球死亡人數持續攀升的今天，中國大陸持續拒絕。

拜登說，負責任的國家不會逃避責任，疫情大流行沒有國界之分，必須更加了解新冠病毒起源，以預防下一波新流行，「對這個全球悲劇，我們必須要有個完整透明的說法，缺一不可。」拜登說。

英國廣播公司(BBC)報導，負責調查病毒起源的WHO科學家25日表示，目前溯源工作已經停滯，將導致關鍵證據流失。

WHO組成的專家團隊今年1月抵達武漢進行調查，3月公布的報告結果並未導向具體結論，指新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類，但目前無足夠證據來確定具體物種。

一直被視為支持中國大陸的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，日前改口不能過早排除實驗室外洩可能，並宣布將啟動第二波調查，不過中方直接拒絕。

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