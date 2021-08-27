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蘋果讓步 開發者可提供iOS以外購買選項

中央社 / 台北27日電
蘋果（Apple）旗下應用程式商店App Store以往向開發者收取30%佣金，被認為有壟斷之虞，遭美國部分開發者提起集體訴訟。蘋果今天宣布將調整政策，允許開發者向使用者提供iOSApp以外的購買選項。 美聯社
蘋果（Apple）旗下應用程式商店App Store以往向開發者收取30%佣金，被認為有壟斷之虞，遭美國部分開發者提起集體訴訟。蘋果今天宣布將調整政策，允許開發者向使用者提供iOSApp以外的購買選項。 美聯社

蘋果（Apple）旗下應用程式商店App Store以往向開發者收取30%佣金，被認為有壟斷之虞，遭美國部分開發者提起集體訴訟。蘋果今天宣布將調整政策，允許開發者向使用者提供iOSApp以外的購買選項。

蘋果發布新聞稿指出，待法院批准後，App Store相關改變將解決美國開發者提出的集體訴訟；蘋果重視開發者有助達成協議的回饋和想法，並尊重進行中的司法審查程序。

蘋果與美國開發者達成的協議顯示，開發者可以向使用者分享iOS App以外的購買選項；針對訂閱、App內購買和付費App，擴增開發者可提供的價格點；蘋果並設立一筆新資金，來協助美國開發者取得資格。

負責App Store的蘋果高階顧問Apple Fellow希勒（Phil Schiller）說，App Store是開發者創新、茁壯和成長的絕佳商機，感謝與蘋果合作達成這些協議、支持App Store目標並造福所有使用者的開發者。

在與開發者訴訟中，蘋果與原告達成協議，包含蘋果和小型開發者皆同意的7個關鍵優先事項，已交給主持此訴訟案的法官核准。

首先，蘋果和開發者同意「App Store小型企業方案」至少未來3年將維持目前結構，年收入低於100萬美元（約新台幣2793萬元）的企業將繼續受益於佣金優惠。

其次，應開發者的要求，蘋果同意App Store「搜尋」結果將繼續以客觀特徵為準，例如下載量、星級評分、文字相關性和使用者行為信號等。這項協議將使目前App Store「搜尋」系統至少未來3年維持不變。

第三，為了讓開發者更有彈性接觸客戶，開發者可以用電子郵件等聯絡方式，分享除了iOS App以外的付款方式資訊。開發者不需要為他們的App以外或 AppStore以外進行的任何交易，向蘋果支付佣金；使用者必須同意通訊方式，並有權選擇退出。

其他4個關鍵優先事項包括針對訂閱、App內購買和付費App，開發者可提供的價格點數量從不到100個擴增到500個以上；蘋果同意在App Review網站新增內容，幫助開發者了解上訴流程的進行方式；蘋果將根據有關App Store的新資訊，提出年度透明度報告，分享有關App審核過程的實際統計數據；蘋果也將設立一筆基金來幫助美國的小型開發者。

在更新App Store政策的同時，蘋果今天也宣布將推出News Partner Program，啟動一系列擴大蘋果對新聞業支持的新措施。這項新計畫將有助於為新聞機構提供多種管道，讓蘋果顧客可以閱讀相關內容，支持在地新聞產業。

Apple iOS

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