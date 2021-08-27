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光學雷達成業務支柱夢碎？Waymo停賣Lidar感測器

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet旗下自駕新創企業Waymo將停賣光學雷達感測器。路透
Alphabet旗下自駕新創企業Waymo將停賣光學雷達感測器。路透

路透報導，Alphabet旗下自動駕駛新創企業Waymo的發言人周四說，該公司已經結束向其他非汽車行業客戶銷售光學雷達（Lidar）感測器的努力。

這逆轉了Waymo的早期戰略。Waymo曾經說，這有助於降低自駕車關鍵昂貴零組件的成本。

Waymo發言人在聲明中表示：「我們正逐步結束商用Lidar業務，維持聚焦開發自駕系統Waymo Driver，並將其布建在Waymo One（叫車）和Waymo Via（外送）部門。」

然而，發言人也說，該公司會持續在內部發展Lidar技術。

根據知情人士，Waymo考慮下一代光學雷達會採用內部技術和外部供應商。

停止銷售Lidar感測器是在前執行長John Krafcik及部分高階主管離職之後，由於過去10年都未能創造像樣的營收，外界質疑Waymo是否該重新調整策略。

2019年，Waymo說將開賣Lidar產品，但只賣給在機器人、農耕和其他領域裡不與Waymo有直接競爭關係的客戶，那時候的說法是，「可更快擴大發展自動技術，透過規模經濟，使得每個感測器的成本更能負擔得起。」

但Waymo能創造足夠收益，彌補Lidar銷售業務的發展運作成本，則不得而知。

新創企業 離職

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