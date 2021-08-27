比特幣回溫，竟和阿富汗「資金出逃潮」有關？

最近比特幣行情回溫，8月23日甚至重返五萬美元行情，可能和近期塔利班接管下阿富汗的資金出逃有關？

根據調查機構Chainalysis公布的2021年全球虛幣應用度指數（Global Crypto Adoption Index），阿富汗赫然躍身虛幣領先國，列名Top 20，前一年連百大都排不進去。

原因可能是近期許多民眾擔心政局不穩，紛紛把手上資產轉成比特幣；而即便塔利班接管政權，當地虛幣礦場仍神祕地正常運作。或許部分促成了比特幣的上漲。

去年疫情後，土耳其、巴西、委內瑞拉等許多國家經濟出現問題，甚或貨幣崩盤，都促成虛幣一陣上漲。其實，除了虛幣本身避險特質，更因為許多去中心化金融（Defi）創新應用被開發出來，帶動整個區塊鏈產業成長。這些應用的特色，就是可以讓當地民眾不用依賴國內已經崩壞的金融體系與政府，自由做各類金融交易投資，甚或貸款。當然也因為有洗錢風險，許多歐美國家仍在考量最佳監管方式。

而像是阿富汗屬於回教穆斯林國度，回教人講究兄弟情，可以在兄弟社群間協助海外親友匯款，共用同一個金融帳戶，是一個常見的文化，許多人的虛幣交易經紀人，也通常是自己最好的朋友。美媒《CNBC》採訪多位區塊鏈專家認為，這種文化相當適合區塊鏈的去中心化社群思維。

阿富汗人因為戰亂被迫學著使用虛幣交易，也有可能促成當地成為一種伊斯蘭風格的區塊鏈實驗場域，各類創新的去中心化金融應用，可能也正在發展。

《CNBC》報導，當地22歲年輕人法漢．哈塔克（Farhan Hotak），上週協助家人緊急逃離塔利班接管下的阿富汗時，沿途還盯著手機上幣安帳戶裡比特幣的即時漲跌。

幣安是全球最夯的虛幣交易平台之一，當這陣子當地貨幣阿富汗尼慘跌時，哈塔克透過這個平台，早已將手上現金轉成比特幣，躲過一劫。

戰亂之下，阿富汗人用區塊鏈、加密貨幣保全資產

哈塔克說，他居住在阿富汗鄉下，那裡連ATM都沒有，還好他早早就看好區塊鏈與加密貨幣並學著操作，保住全家資產，現在他安置好家人，還要回國保衛家園。

他還透露，在阿富汗西部城市赫拉特（Herat），有虛幣礦場與非常多虛幣交易經紀人公司。自己去年曾去那裡的一個虛幣網站面試工作，發現當地有兩層樓、配備先進電腦設備的資料中心，裡面運作團隊多是20歲至25歲，擁有大學學歷的男性精英。

現在縱然國家陷入塔利班接管亂象，哈塔克側面了解，赫拉特的虛幣交易與礦場應該仍維持正常運作，和當地人善於隱瞞虛幣帳戶，而塔利班槍桿子政權對區塊鏈了解不多有關。現在最大的挑戰是電力與網路不穩。

阿富汗的虛幣交易，真有這麼大？還是只存在於少數精英圈？事實上，Chainalysis的評比是以全球154國家的點對點虛幣交易狀況來分析，同時會根據當地民眾的購買力平價來重新計算，也會排除某些國家有對沖基金等機構投資人，作虛幣交易量佔比過大的狀況，更能呈現來自民間草根性的發展狀況。

也因此，有龐大華爾街金融體系的美國，在這份評比並不突出；最近當地政府嚴打虛幣的中國，則名列第13名。

相較之下，阿富汗從去年因交易量過低無法入榜，到今年列名第20名，確實說明了當地民眾虛幣使用正快速爆增。同時，因為阿富汗人會使用VPN，或請海外親友代購等方式隱藏虛幣交易，無法列入評比，不少專家認為，實際上當地民眾交易活動可能更熱絡。

阿富汗女性帳戶擁有率只7%，卻學會用區塊鏈

另外，根據聯合國調查，阿富汗女性擁有銀行帳號比例僅7%，然而，長年接受西方先進思想的新一代女性，早已學會善用區塊鏈來尋求新機會。

例如，伊拉哈．馬布（Elaha Mahboob）曾在赫拉特大學念資料科學，約九年前和家中姐妹共同設立了數位公民基金，用來協助教育當地女學生接觸新科技。

馬布說，學校還沒因為戰亂停課前，自己早教導許多當地女生了解區塊鏈，還有一些女生已經全心投入虛幣投資，來實現長期財務自由。如今她們自然也因此大大降低了當地貨幣崩盤衝擊。

當地人氣頗高的虛幣投資達人，也是一名有先進女權意識的年輕女性詹妮．廣克（Janey Gak）。

她從美國加州返回家鄉推動區塊鏈革命，在推特上暱稱「bibi janey」，廣克最近在網上號召集資比特幣，希望能帶動國家改變。

她強調，阿富汗要擺脫長年來悲慘命運，真正獨立，第一個是永不加入聯合國，仰賴這些只會添亂的外來勢力；第二個是不亂借錢；第三則是採用比特幣，以尋求經濟上自立。

看來，美軍撤出、塔利班接管政權後，雖然為阿富汗帶來空前亂象，街上銀行擠兌的人龍也天天出現，還是有年輕一代從中找新機會。區塊鏈與虛擬貨幣，就是他們化危機為轉機的方式，未來發展值得關注。

（作者／林士蕙 本文出自2021.8.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）