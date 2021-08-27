Toyota供應商：車用晶片荒持續至明年全年

日本羅姆半導體（ Rohm）提出警告，汽車業與工業機械業必須要有的半導體，很可能明年一整年都還是短缺，令人擔憂全球晶片荒更加惡化。羅姆是豐田（Toyota）、福特（Ford）、本田（Honda）等汽車廠的供應商。

彭博資訊報導，羅姆社長松本功說，生產半導體所需的關鍵原物料嚴重缺貨，就連擴充產能的機械設備也沒能準時到位，公司生產線整個受阻。他表示，去年9月開始羅姆就全速提升產能，本會計年度更計劃加碼投資700億日圓（6.36億美元）增加生產，然而成效無法馬上顯現，因為生產設備需要更長的時間才能送達。

松本說：「自去年9月起，我們的生產設備就產能滿載，客戶的訂單還一直不斷進來。」「我想我們明年還沒辦法把所有訂單消化完。」

羅姆加入英飛凌（Infineon）的行列，警告供應鏈捉襟見肘的情況將遠比原本預期的持久。彭博強調，現在晶片的下單後等待到貨的時間已經超過20周。最新一波新冠變種病毒疫情，令日本與東南亞晶片廠寄望回復正常營運的努力變得複雜。

原物料、零組件都缺，加上火車、貨船和飛機都塞，全球的汽車廠從豐田到福斯（Volkswagen），最近幾周都被迫中斷生產；豐田上周宣布14間工廠將暫時停產。

羅姆已有60多年歷史，現在發展成為汽車供應鏈要角，公司生產的半導體主要用於電力管理、空調、照明和娛樂系統。