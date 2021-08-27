快訊

美軍10年來最大陣亡！血流成河的喀布爾機場恐攻

八方雲集8/30公開申購、承銷價155元 抽中一張現賺2.6萬

Toyota供應商：車用晶片荒持續至明年全年

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
豐田（Toyota）在內的全球多家汽車廠，都因晶片荒宣布暫停部分生產線。 美聯社
豐田（Toyota）在內的全球多家汽車廠，都因晶片荒宣布暫停部分生產線。 美聯社

日本羅姆半導體（ Rohm）提出警告，汽車業與工業機械業必須要有的半導體，很可能明年一整年都還是短缺，令人擔憂全球晶片荒更加惡化。羅姆是豐田（Toyota）、福特（Ford）、本田（Honda）等汽車廠的供應商。

彭博資訊報導，羅姆社長松本功說，生產半導體所需的關鍵原物料嚴重缺貨，就連擴充產能的機械設備也沒能準時到位，公司生產線整個受阻。他表示，去年9月開始羅姆就全速提升產能，本會計年度更計劃加碼投資700億日圓（6.36億美元）增加生產，然而成效無法馬上顯現，因為生產設備需要更長的時間才能送達。

松本說：「自去年9月起，我們的生產設備就產能滿載，客戶的訂單還一直不斷進來。」「我想我們明年還沒辦法把所有訂單消化完。」

羅姆加入英飛凌（Infineon）的行列，警告供應鏈捉襟見肘的情況將遠比原本預期的持久。彭博強調，現在晶片的下單後等待到貨的時間已經超過20周。最新一波新冠變種病毒疫情，令日本與東南亞晶片廠寄望回復正常營運的努力變得複雜。

原物料、零組件都缺，加上火車、貨船和飛機都塞，全球的汽車廠從豐田到福斯（Volkswagen），最近幾周都被迫中斷生產；豐田上周宣布14間工廠將暫時停產。

羅姆已有60多年歷史，現在發展成為汽車供應鏈要角，公司生產的半導體主要用於電力管理、空調、照明和娛樂系統。

半導體 豐田 日本

延伸閱讀

台積電的漲價效應可期

影／TOYOTA X 頑童MJ116 號召年輕世代展現「#我的100種可能」

順德攻車用 邁進收成

影／2022賽季WRC油電化 Toyota Yaris WRC Hybrid賽車激駕測試中！

相關新聞

Fed峰會+阿富汗情勢 股指中止連5漲

史坦普500指數從歷史高點回落，投資人等待27日聯準會(Fed)年度座談會中有關縮減寬鬆貨幣計畫的更多細節。

美金融業買庫藏 股價看漲

美銀證券的資料顯示，美國金融公司最近積極買回自家股票，回購金額甚至超前科技公司，預示未來數月美國金融股漲勢可期。

200億美元 威騰要收購鎧俠

華爾街日報報導，儲存設備巨頭威騰公司（Western Digital，WD）正與全球第二大快閃儲存晶片製造商、日本鎧俠（...

觸頂？ 美上季GDP增6.6%

最新公布的數據顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長6.6%，比預估的6.7%略微遜色，但比之前公布的初估值6.5%...

Toyota供應商：車用晶片荒持續至明年全年

日本羅姆半導體（ Rohm）提出警告，汽車業與工業機械業必須要有的半導體，很可能明年一整年都還是短缺，令人擔憂全球晶片荒...

車用晶片短缺 福特汽車金雞母F-150皮卡再度減產

福特汽車周四證實，由於全球半導體持續短缺，利潤不錯的F-150皮卡以及另兩款車下周將再度減產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。