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台積電ADR小漲0.91% 較台北交易溢價11.03%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
台積電。本報系資料照
台積電。本報系資料照

台股ADR周四（26日）收盤漲跌互見，聯電下挫逾1.3%，台積電小漲0.91%，較台北交易股票溢價11.03%。

美股道瓊工業指數26日收盤下跌192.38點或0.54%，以35,213.12點作收；標普500指數挫低26.19點或0.58%，收在4,470.00點；那斯達克指數下跌96.05點或0.64%，收14,945.81點。

費城半導體指數小跌2.17點，或0.06%，收在3370.39點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.92 -0.67%

中華電 CHT 39.74 +0%

台積電 TSM 118.10 +0.91%

聯電 UMC 11.11 -1.33%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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