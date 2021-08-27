台積電ADR小漲0.91% 較台北交易溢價11.03%
台股ADR周四（26日）收盤漲跌互見，聯電下挫逾1.3%，台積電小漲0.91%，較台北交易股票溢價11.03%。
美股道瓊工業指數26日收盤下跌192.38點或0.54%，以35,213.12點作收；標普500指數挫低26.19點或0.58%，收在4,470.00點；那斯達克指數下跌96.05點或0.64%，收14,945.81點。
費城半導體指數小跌2.17點，或0.06%，收在3370.39點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.92 -0.67%
中華電 CHT 39.74 +0%
台積電 TSM 118.10 +0.91%
聯電 UMC 11.11 -1.33%
資料來源：彭博資訊
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