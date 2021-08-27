美元自一周低點跳漲 受Fed官員縮減購債談話刺激

美元周四自一周低點跳升，兩位地區聯邦準備銀行總裁暗示聯準會（Fed）將加快縮減資產購買計畫，這番談話推升美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）突破關鍵阻力位93，上漲0.3%，報93.0361。周三，美元指數自8月17日以來首次跌至92.801點。

美元指數在聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德發表上述言論前小幅走高。博拉德被視為是政策上的鷹派人物。

博拉德在接受CNBC採訪時表示，他懷疑通膨是否會放緩，因此Fed需要開始縮減購債。他說：「我們必須開始縮減購債規模，在明年第1季結束購債。然後我們就可以評估通膨情況。」博拉德在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並無表決權。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示，美國經濟的強勁勢頭仍使Fed可望在10月或之 後不久開始縮減每月購債規模。

歐元兌美元跌0.2%，報1.175美元，美元兌瑞郎升0.5%，報0.9181。

Fed主席鮑爾周五的講話備受關注。分析師懷疑鮑威爾是否會就Fed何時可能開始削減資產購買提供新的暗示。

道富全球市場北美多資產策略主管Lee Ferridge表示 ，鮑爾將重申卡普蘭上周的信息，即保持靈活，如果他講話時市場不波動，那鮑爾的表 現就不錯。

指標10年期美債殖利率尾盤報1.3424%，此前在博拉德發表上述言論後曾觸 及1.375%，為8月12日以來最高。

日圓兌美元跌0.04%，至110.04。在大宗商品貨幣中，美元兌加幣上漲0.8%至1.2682；美元兌澳幣上漲0.51%至0.7289。

與此同時，全球有更多央行正在退出或考慮退出超寬鬆的政策。周四，南韓央行三年來首次升息。不過，在升息後，韓元回吐了最初的漲幅，下跌0.6%。