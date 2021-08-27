阿富汗爆炸 鮑爾即將就退場談話 油價下跌金蠢動

國際油價下跌，止步三連漲，投資人等候聯準會（Fed）的傑克森洞研討會提供削減刺激政策的線索。黃金在平盤上下波動，阿富汗爆炸事件也讓市場變得謹慎。銅價下跌，多數基本金屬也走低。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價止步三連漲

紐約原油期貨周四下跌1.4%，之前三個交易日累計上漲近10%。傑克森洞研討會將提供Fed如何削減刺激措施的線索，而Fed降低刺激力度被視為對石油等大宗商品利空。這種擔憂正在促使投資轉向美元。

交易員指出，油價本周上漲主要因為基金在傑克森洞研討會前退出空頭部位 ，離場觀望。

10月交割的西德州中級原油（WTI）下跌94美分，結算價報每桶67.42美元；10月交割的布蘭特原油原油下跌1.18美元，收於每桶71.07美元。

●黃金微升，銅價下挫

美國股市下跌，黃金扳回稍早的跌幅，因阿富汗爆炸事件和傑克森洞會議前市場情緒變得謹慎；美元走強。

市場將密切關注Fed主席鮑爾周五的主題演講，以了解美國央行打算何時以及如何縮減資產購買的任何最新信號。

隨著10年期美國公債殖利率上漲且黃金交易所交易基金資產繼續減少，金價本周跌破每英兩1,800美元。

現貨黃金紐約時間下午1:59上漲不到0.1%至每英兩1,791.70美元，之前一度漲0.4%。 12月交割黃金期貨上漲0.2%，結算價報1,795.20美元。

倫敦金屬交易所銅期貨下跌0.6%，結算價報每噸9,299.50美元；鎳價下跌2.1%，鋅價跌0.8%。