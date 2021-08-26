美股早盤平盤附近遊走 觀望鮑爾Fed年會談話

美國股市26日早盤在平盤附近遊走，三大指數漲跌互見，小漲小跌，顯示在聯準會（Fed）主席鮑爾周五發表傑克森洞央行年會視訊演說前夕，市場觀望氣氛濃厚。投資人也在消化第2季國內生產毛額（GDP）和上周初領失業救濟金數據，以致美股前市登上新高的凌厲漲勢稍事停頓。

紐約股市26日早盤，道瓊工業指數小漲42點，漲幅0.1%；日前首次躍上4,500點大關的標普500指數則回跌0.08%；科技股為主的那斯達克綜合指數也跌0.04%。台積電ADR漲0.46%至117.57美元。

勞工部公布，上周初領失業救濟金人數為35.3萬人，比上上周的34.9萬人略增，也高於經濟學家預估的35萬人。

商務部同日上修美國第2季GDP季增年率至6.6%，比原先公布的6.5%上修0.1個百分點，但略低於道瓊社訪調經濟學家估計的6.7%。

但市場最引頸期待的，仍是鮑爾周五的央行年會視訊演說內容，從中一窺Fed對縮減貨幣刺激計畫有何打算、對通膨展望的觀點是否改變，以及對Delta變種病毒是否衝擊經濟展望的看法。