堪薩斯聯準銀總裁：疫情風險仍在 但該開始「退場」了

在美國聯準會（Fed）傑克森洞年會開幕前夕，兩位聯邦準備銀行總裁釋出鷹派言論；堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）表示，雖然Delta變種新冠病毒仍對美國經濟前景和就業成長造成風險，但該是開始讓寬鬆貨幣政策「退場」、減緩購入資產速度的時候了。

喬治25日接受彭博電視專訪時說：「鑒於目前Fed資產的增加量，我不認為我的想法有所改變，現在是該開始進行這些調整的時候了。我認為開始著手做這件事很重要，以及調整步調的條件和結束的時機。我會心胸寬大地聆聽相關討論，但我無意推遲做這項決定。」

Fed 27日將舉行傑克森洞年會，今年再度因新冠疫情改為線上舉行。喬治今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）不具投票權，她之後又再暗示，她可能會對退場確實執行的時機有些彈性。「我們今年內應該要開始著手退場，這樣我們才能開始削減寬鬆的規模。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德則在接受CNBC專訪時表示，Fed到明年第1季結束前就該結束購債措施，以免美國經濟過熱，他認為聯準會確實允許通膨超過目標一段時間，但「並沒有超過那麼多」。