美PC上季出貨年增17% 後市仍看好

美國第2季個人電腦（PC）總出貨量比去年同期增長17%，表現還算不錯，但增幅不如前一季的74%，原因可能是受全球晶片荒影響，以及前一季銷量仍有新冠肺炎疫情加持。分析師認為，隨著美國經濟復甦，PC市場將展現強勁復甦潛力。

市場研究公司Canalys 26日表示，美國上季的個人電腦（包含桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦和工作站電腦）出貨量為3,680萬台，比一年前增長17%。

其中筆電的銷售表現最好，年增率為27%，桌上型電腦的增幅也達23%，唯獨平板電腦的出貨量近乎停滯，微幅減少1%，原因可能和教育界減少使用平板，以及疫情造成的搶購熱潮退燒有關。

Canalys研究分析師林區（Brian Lynch）樂觀認為，從去年至今年由疫情帶動的PC銷售成長，將會持續下去，而且隨著經濟持續復甦，消費者很快就會更新設備，「商業和教育部門已爆炸性成長，引發巨大的更新潛力。美國經濟已大步走出疫情陰霾，小企業正陸續恢復，將帶來一波個人電腦的購買潮」。