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萬杯咖啡千隻烤雞天上來 字母無人機送貨事業飛快成長

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Wing與藥妝店沃爾格林（Walgreen）合作無人機遞送服務。（網路圖片／Wing提供）
Wing與藥妝店沃爾格林（Walgreen）合作無人機遞送服務。（網路圖片／Wing提供）

Google母公司字母（Alphabet）旗下的無人機遞送服務公司Wing，去年的成績單顯示，機隊在2020年遞送了1萬杯咖啡、1,200隻烤雞，預料近日內就將執行第10萬趟包裹運送任務。

Wing位於澳洲布里斯本附近的Logan市，2014年開始進行一系列無人機試驗，2019年正式成立。一開始是字母實驗研究部門所設，以手機應用程式（app）接受用戶的送貨訂單，食物也在服務項目之內；自開業以來，訂單已經快速接近10萬件。本月稍早，Wing創下單周執行4,500趟包裹運送的內部新紀錄。

美國財經新聞網站CNBC報導，Wing的目標是，全球的遞送服務有一天能夠達到不需要司機或卡車的境界。UPS、Uber和亞馬遜（Amazon）也在發展無人機運送。

Wing目前在全球有30多個合作夥伴，在地咖啡館、該國知名品牌都可以合作。去年新冠封鎖時，也為美國維吉尼亞州的公立學校遞送過圖書。

2019年開始營運那年，Wing就在美國成為第一家獲得聯邦航空署（FAA）核准送貨的無人機送貨公司。隨後與知名連鎖藥妝店沃爾格林（Walgreen）合作試行遞送食品、飲料和非處方用藥。另外也與聯邦快遞（FedEx）合作試辦無人機送貨。

亞馬遜2016年就時推出取名「Prime Air」的運送服務，2020年獲得FAA的無人機遞送包裹許可。

Wing目前在澳洲、美國和芬蘭這三國營運，未來幾個月將宣布與新城市和新夥伴的合作案。

咖啡館 澳洲

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