台積電與Sony傳今年成立晶片合資事業 Denso擬加入

台積電先前已證實，正對赴日本設立晶圓廠進行評估，此前日本媒體也報導，台積電與Sony可能以合資方式在熊本縣設廠。最新發展是，日刊工業新聞26日未引述消息來源報導，日本汽車零組件大廠Denso擬加入規劃中的台積電和Sony晶片合資事業，正在做最後的安排。

日刊工業新聞報導指出，這項合資事業預期最快在今年成立，台積電將持有合資事業50%的股權，其餘則由包括Sony和Denso在內的日本投資者持有。

包括工廠營建在內的設廠計畫總投資規模預估達1兆日圓（約2,600億台幣），日本政府打算為這項計畫提供補助金與支援，新廠目標在2024年之前投產，生產用於影像感測器、車用的晶片等。

Denso目前與豐田汽車合資設立半導體事業，正在聯合開發下一世代汽車半導體。

此外，報導指出，日本國內最大功率半導體廠商三菱電機也可能加入這項合資計畫。