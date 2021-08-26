威騰電子傳進一步洽談與鎧俠合併 交易價值逾200億美元

消息人士透露，記憶體晶片業者威騰電子（WD）正進一步洽談與全球第二大儲存型快取記憶體（NAND Flash）業者鎧俠（Kioxia）進行合併，交易規模可能超過200億美元，若順利敲定這樁交易案，將重塑全球晶片產業版圖。

華爾街日報（WSJ）報導，威騰與鎧俠長期磋商這樁交易案，過去幾周的討論更加熱絡，最快可能9月中達成協議。威騰可能以股票進行交易，兩公司合併後將由威騰執行長格克勒（David Goeckeler）執掌。

這項消息助攻威騰25日盤中一度大漲15%，公司市值攀抵214.5億美元，不過收盤漲幅收斂至7.8%，市值約190億美元。

消息人士也說，這樁交易案不保證能談成，鎧俠可能仍選擇先前規劃的首度公開發行股票（IPO）或接受其他公司的收購要約。

WSJ 3月報導，美光和威騰都在評估收購鎧俠，但美光之後對這樁交易案的興趣消退，鎧俠則持續與威騰磋商。威騰與鎧俠已有深厚的合作關係。

威騰若要與鎧俠談成任何交易，須獲得日本政府同意，因為鎧俠在日本具有重要地位，加上轉讓這類關鍵技術的所有權可能觸動政治敏感神經。

華府也可能在這樁交易案扮演要角，威騰與鎧俠達成協議，有助美國在提升晶片製造能力和強化與中國大陸競爭力方面所做的努力。