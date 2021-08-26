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台積電ADR強漲逾4% 聯電大漲超過5%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（25日）收盤漲跌互見，半導體類股漲勢強勁，台積電收盤大漲逾4%，較台北交易股票溢價率為11.7%。聯電漲幅更超過5%。

美股道瓊工業指數25日收盤上揚39.24點或0.11%，以35,405.50點作收；標普500指數上漲9.96點或0.22%，收在4,496.19點；那斯達克指數上漲22.06點或0.15%，收15,041.86點。

費城半導體指數上漲27.16點，或0.81%，收在3372.55點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.98 +2.16%

中華電 CHT 39.74 -1.83%

台積電 TSM 117.03 +4.39%

聯電 UMC 11.26 +5.43%

資料來源：彭博資訊

台股 半導體 台積電

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