台積電ADR強漲逾4% 聯電大漲超過5%
台股ADR周三（25日）收盤漲跌互見，半導體類股漲勢強勁，台積電收盤大漲逾4%，較台北交易股票溢價率為11.7%。聯電漲幅更超過5%。
美股道瓊工業指數25日收盤上揚39.24點或0.11%，以35,405.50點作收；標普500指數上漲9.96點或0.22%，收在4,496.19點；那斯達克指數上漲22.06點或0.15%，收15,041.86點。
費城半導體指數上漲27.16點，或0.81%，收在3372.55點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.98 +2.16%
中華電 CHT 39.74 -1.83%
台積電 TSM 117.03 +4.39%
聯電 UMC 11.26 +5.43%
資料來源：彭博資訊
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