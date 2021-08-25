彭博巴克萊固定收益指數 全面更名為彭博指數

國際指數公司彭博25日宣布，旗下「彭博巴克萊固定收益基準指數」全面更名為「彭博固定收益指數」，並自8月24日起生效。此次更名象徵彭博2016年收購巴克萊風險分析和指數解決方案（BRAIS）後，迄今為期五年的過渡期正式結束。

因應彭博指數系列更名，近期多家國內投信也陸續修約，將ETF等基金追蹤指數和名稱自「彭博巴克萊」改為「彭博」，跟進「去巴克萊」。

彭博表示，本次更名涉及所有旗艦固定收益資產的基準，包括美國、歐洲、亞太、全球綜合、美國地方債、高收益、新興市場、通脹掛鉤、可轉債指數，及所有定制化和自設的固定收益指數。另外，這次更名也包刮彭博巴克萊MSCI合作編制的指數系列，現均改稱「彭博MSCI」ESG固定收益指數。

彭博指數服務有限公司（BISL）CEO Steve Berkley表示，彭博非常感謝巴克萊自相關業務收購以來，對彭博和彭博固定收益產品長達五年的支援。彭博固定收益指數將持續強化該公司指數業務的實力，並滿足全球客戶需求。

Steve Berkley指出，彭博未來將著重於覆蓋多資產類別的指數業務創新，包括股票指數、多重資產指數、ESG指數和主題指數等，幫助客戶進一步實現個性化目標。

巴克萊研究部門全球負責人Jeff Meli指出，彭博固定收益指數在近50年來是歐美市場公認，使用最廣泛的指數。巴克萊團隊相信，彭博將持續為各地的投資人提供全方位的基準解決方案，而巴克萊也非常樂意在其固定收益研究中使用這些指數。

彭博指數系列自1973年迄今，一直是固定收益投資人使用最廣泛的指數。2016年8月24日，彭博收購巴克萊部門，在隨後的五年聯合冠名該指數系列，未來則全面更名為彭博固定收益指數。

彭博近五年發展則不限於固定收益領域的發展，目標是發展全資產投資方案，因此也延伸到股票、多重資產、ESG、加密貨幣等全新資產類別，滿足多元客戶需求，強化國際指數編製的領導地位。